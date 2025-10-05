GL: Hochklassiges Bensheimer Derby - auch ohne Tore

Bergstraße. Ein hochklassiges Fußballspiel ohne Tore: In der Gruppenliga kam der FC 07 Bensheim am Sonntag zu Hause gegen den VfR Fehlheim zu einem 0:0.
In der ersten Halbzeit hatte Fehlheim mehr Chancen, nutzte diese aber nicht. "So haben wir den Gegner im Spiel gehalten", sagte VfR-Co-Trainer Yannik Vanasco. Nach der Pause wurde der FC 07 besser. Luca Albrecht (51.) und eine Minute später Niclas Blüm hatten Bensheims Führung auf dem Fuß. Doch auch Fehlheim setzte Akzente, das Tempo nahm zu. 07-Spieler Florian Budimir nutzte den nassen Rasen, zog aus 40 Metern ab (65.). Darmstädter ließ den Ball fallen, schnappte sich diesen aber noch rechtzeitig, bevor Blüm abziehen konnte.
In den letzten 30 Minuten entwickelte sich das Spiel dann zu einem echten Derby. Es wurde gemeckert und gegrätscht, und es ging fast im Minutentakt von dem einen an den anderen Strafraum. In der 90. Minute fischte VfR-Torwart Darmstädter einen Schuss aus kurzer Distanz aus dem Eck und rettete so das 0:0. Co-Trainer Vanasco sprach von einem "50:50-Spiel. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein." 07-Interimstrainer Eric Franke sah das ähnlich. "Damit können wir gut leben." Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Tesch (Dieburg). – Beste Spieler: Niclas Blüm, Dennis Konietzko/geschlossene Leistung.
Beim Tabellenführer war die Elf von Trainer Giuliano Tondo trotz einiger Verletzungsausfälle das bessere Team. In der ersten Halbzeit flog der einzige Schuss des Gegners Richtung Eckfahne. "Wir hätten heute 7:2 gewinnen können", sagte Aiad Al-Jumaili. Der Sportliche Leiter lobte das geschlossene und spielerisch starke Auftreten seiner Mannschaft und konnte kaum glauben, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.
Doch weil die TSV in der 90. Minute den Ball nicht entscheidend klärte, landete eine „Bogenlampe“, so Al-Jumaili, im Tor zum 2:2. Das Remis nahm Al-Jumaili daher mit gemischten Gefühlen auf: „Wir haben heute so stark gespielt, aber das ist brutal“. Tore: 0:1 Wente (23.), 0:2 Walter (37.), 1:2 Yildiz (66.), 2:2 Özer (90.). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Vukovic (Frankfurt). – Bes. Vork.: David (TSV) verschießt Elfmeter (30.). – Beste Spieler: Alic/geschlossene Leistung.
Der FCA vergab zwei Elfer, der FCF verwandelte zwei Elfer, und das machte den Unterschied. "Das war über 90 Minuten gesehen verdient, aber auch ein hartes Stück Arbeit", sagte FCF-Verantwortlicher Frank Poth. Die Gäste hätten das Spiel allerdings früher für sich entscheiden müssen nach Riesentorchancen in Halbzeit Eins. Nils Landzettel verletzte sich am Sonntag am Sprunggelenk – Verdacht auf Bänderriss. "Das ist keine gute Nachricht", so Poth auch mit Blick aufs zunehmend ausgedünnte Personal. Landzettel wird wohl länger ausfallen. Tore: 0:1 Adamek (48., Foulelfmeter), 0:2 Gebhardt (50., Foulelfmeter), 1:2 Nunzio (90.+1). – Schiedsrichter: Reinhardt (FC Eintracht Feldberg/Schmitten). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Turzer/Dörr.
Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz kam in letzter Sekunde zu drei Punkten. Ein Handelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit war das einzige Tor einem eher durchschnittlichen Spiel. "Aber am Ende haben wir uns das Glück erarbeitet", sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Die Gastgeber konnten mit starker Abwehr überzeugen, ließen den Gegner kaum zu Entfaltung kommen. "Und bis zum Sechzehner haben wir gut kombiniert", sagte Göck. Doch dann habe die Durchschlagskraft gefehlt. Dennoch: drei wichtige Punkte für Riedrode nach zuletzt eher magerer Ausbeute. Tor: 1:0 Asutay (90.+4, Handelfmeter). – Schiedsrichter: Forster (1. FC-TSG Königstein). – Zuschauer: 120. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.
"Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis gerecht", sagte Fürths Trainer Jochen Ingelmann, dessen Team mit Wiederanpfiff nicht mehr so stattgefunden habe. "Wir hätten früher nachlegen müssen", sagte der Coach, dessen Spieler in der zweiten Halbzeit dann nicht genug Ruhe am Ball hatten. Groß-Bieberau hingegen spielte geduldiger und erzielte kurz vor Schluss sehenswert nach Fallrückzieher das 1:1. "Wir haben die Bälle nach vorne zu einfach verloren", beobachtete Ingelmann, der mit letztem Aufgebot ins Spiel gegangen war. Patrik Babic versuchte es 15 Minuten lang, doch das lädierte Knie hielt nicht. Jugendspieler Marvin Dreißigacker indes konnte überzeugen. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht", lobte Ingelmann. Tore: 1:0 Vucic (29.), 1:1 Aktürk (86.). – Schiedsrichter: Mujanovic (SG Rosenhöhe). – Zuschauer: 150. – Bester SVF-Spieler: Pollmann.