GL: Hochklassiges Bensheimer Derby - auch ohne Tore

"Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis gerecht", sagte Fürths Trainer Jochen Ingelmann, dessen Team mit Wiederanpfiff nicht mehr so stattgefunden habe. "Wir hätten früher nachlegen müssen", sagte der Coach, dessen Spieler in der zweiten Halbzeit dann nicht genug Ruhe am Ball hatten. Groß-Bieberau hingegen spielte geduldiger und erzielte kurz vor Schluss sehenswert nach Fallrückzieher das 1:1. "Wir haben die Bälle nach vorne zu einfach verloren", beobachtete Ingelmann, der mit letztem Aufgebot ins Spiel gegangen war. Patrik Babic versuchte es 15 Minuten lang, doch das lädierte Knie hielt nicht. Jugendspieler Marvin Dreißigacker indes konnte überzeugen. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht", lobte Ingelmann. Tore: 1:0 Vucic (29.), 1:1 Aktürk (86.). – Schiedsrichter: Mujanovic (SG Rosenhöhe). – Zuschauer: 150. – Bester SVF-Spieler: Pollmann.