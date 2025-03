GL: Herber Rückschlag für Auerbach

Bergstraße. Gruppenligist SV Fürth bekommt es am Sonntag vor eigenem Publikum mit Primus SG Langstadt/Babenhausen zu tun. Und der Aufsteiger kann dann nur überraschen angesichts der Pfunde, mit denen die SG gerade wuchert: 22 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz zwei. Die SG Wald-Michelbach hat zeitgleich beim Tabellenzweiten Auerbach etwas gutzumachen angesichts der 2:8-Pleite in der Vorrunde.

Vor wenigen Tagen gab es für den Aufstiegsaspiranten TSV Auerbach einen Dämpfer. Der Grund: Die TSV bekommt drei weitere Punkte abgezogen, nachdem sie in der Winterpause bereits einen Zähler abgeben musste, weil sie das vorgegebene Schiedsrichterkontingent nicht erfüllt hatte.

Aber: „Ich habe den Schiedsrichter vor dem Anpfiff gefragt, ob wir diesen Spieler in einem Testspiel einsetzen dürfen. Und er hat gesagt, dass das für ihn kein Problem ist, wenn auch der gegnerische Trainer zustimmt“, erläutert Tondo. Weil die SG Arheilgen ebenfalls einverstanden war, setzte die TSV ihren Spieler ein. Doch vor wenigen Tagen erreichte die Verantwortlichen die Nachricht, dass dieses Vorgehen regelwidrig gewesen sei.

Dem FC 07 Bensheim, der am Sonntag bei der SG Modau antritt, kommt die Bestrafung der TSV gelegen. Denn bis dato liegt der Traditionsverein einen Punkt hinter dem Nachbarn aus dem Weiherhausstadion. Wenn der Punktabzug in diesen Tagen in Kraft tritt, wird die TSV Auerbach mit 36 Zählern nur noch auf Rang drei geführt sein. Der FC 07 zöge mit 38 Punkten auf Platz zwei vor, der zur Relegation berechtigt. Angesichts der guten Form der TSV Auerbach und dem klaren Ergebnis im Hinspiel muss Bensheim mit einem Sieg des Konkurrenten rechnen.