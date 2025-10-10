GL: Härtetest für neuen Dersim-Trainer

Rüsselsheim. Für den neuen Spielertrainer von Dersim Rüsselsheim, Antonio Pascali, steht am Sonntag (15 Uhr) mit dem Verfolgerduell der Gruppenliga beim VfR Fehlheim gleich ein Härtetest an.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Drei der letzten vier Vergleiche gewann der VfR, der auf eigenem Platz auch gegen den Tabellendritten bestehen will. Dabei erwarten die Dersim-Verantwortlichen einen Sieg, um nicht zu viel Boden im Aufstiegskampf zu verlieren. Denn mittlerweile wurde das Saisonziel nach dem guten Saisonstart nach oben korrigiert. Somit muss ein Sieg her, wenn Dersim an Verfolger Riedrode und Spitzenreiter Ginsheim dran bleiben möchte.
Bei der TSV Auerbach muss der SV 07 Geinsheim am Sonntag antreten und will den zweiten Saisonsieg einfahren. Das wird aber alles andere als einfach, denn Auerbach will seinerseits auch Luft nach unten gewinnen. Geinsheim hingegen muss aufpassen, nicht den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren, denn derzeit trennen das Team bereits acht Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz. Die vergangenen drei Partien endeten Unentschieden, es wäre keine Überraschung, wenn es auch diesmal so ausgehen würde – ein Ergebnis, das keiner der beiden Mannschaften wirklich hilft.
Eine noch schwierigere Aufgabe erwartet hingegen die SKV Büttelborn beim FC Fürth - Büttelborn kann wie Geinsheim bisher nur einen Saisonsieg vorweisen. Sieben Punkte aus zwölf Spielen sind zu wenig für die SKV, um ernsthaft um den Klassenerhalt mitspielen zu können, doch die Mannschaft findet sich in den vergangenen Wochen immer besser. Da ist es ungünstig, dass Büttelborn nun gerade beim starken Tabellenvierten aus Fürth antreten muss.
Tabellenführer VfB Ginsheim empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim. Für Trainer Jonas Schuster ein echtes Spitzenspiel. "Die kommenden Spiele werden zeigen, wo wir wirklich stehen", sagte Schuster und freut sich auf die Herausforderung gegen Griesheim. In der Vergangenheit konnte keines der beiden Teams dominieren, nur eins war regelmäßig sicher: Es fielen immer viele Tore. Allerdings hieß es beim letzten Aufeinandertreffen 0:4 aus VfB-Sicht – das war in der Ginsheimer Abstiegssaison aus der Verbandsliga.