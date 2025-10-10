GL: Härtetest für neuen Dersim-Trainer

Schwerer Einstand: Der neue Spielertrainer Antonio Pascali (links, hier gegen Sungmo Hwang vom VfR Groß-Gerau) ist mit Dersim Rüsselsheim in der Fußball-Gruppenliga im Verfolgerduell gefordert. Foto: Uwe Krämer

Rüsselsheim. Für den neuen Spielertrainer von Dersim Rüsselsheim, Antonio Pascali, steht am Sonntag (15 Uhr) mit dem Verfolgerduell der Gruppenliga beim VfR Fehlheim gleich ein Härtetest an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH

Drei der letzten vier Vergleiche gewann der VfR, der auf eigenem Platz auch gegen den Tabellendritten bestehen will. Dabei erwarten die Dersim-Verantwortlichen einen Sieg, um nicht zu viel Boden im Aufstiegskampf zu verlieren. Denn mittlerweile wurde das Saisonziel nach dem guten Saisonstart nach oben korrigiert. Somit muss ein Sieg her, wenn Dersim an Verfolger Riedrode und Spitzenreiter Ginsheim dran bleiben möchte.

Bei der TSV Auerbach muss der SV 07 Geinsheim am Sonntag antreten und will den zweiten Saisonsieg einfahren. Das wird aber alles andere als einfach, denn Auerbach will seinerseits auch Luft nach unten gewinnen. Geinsheim hingegen muss aufpassen, nicht den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren, denn derzeit trennen das Team bereits acht Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz. Die vergangenen drei Partien endeten Unentschieden, es wäre keine Überraschung, wenn es auch diesmal so ausgehen würde – ein Ergebnis, das keiner der beiden Mannschaften wirklich hilft.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth SKV Büttelborn Büttelborn 15:15 PUSH

Eine noch schwierigere Aufgabe erwartet hingegen die SKV Büttelborn beim FC Fürth - Büttelborn kann wie Geinsheim bisher nur einen Saisonsieg vorweisen. Sieben Punkte aus zwölf Spielen sind zu wenig für die SKV, um ernsthaft um den Klassenerhalt mitspielen zu können, doch die Mannschaft findet sich in den vergangenen Wochen immer besser. Da ist es ungünstig, dass Büttelborn nun gerade beim starken Tabellenvierten aus Fürth antreten muss. Richtungsweisende Partie für den VfB Ginsheim

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH