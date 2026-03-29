GL: Großer Kampf des TSV Seckmauern nicht belohnt

Gegen Tabellenführer Ginsheim (blau) konnte Seckmauern trotz guter Leistung keine Punkte einfahren. – Foto: Norbert Kaus

Ginsheim. Der TSV Seckmauern musste sich am Sonntag in der Gruppenliga Darmstadt bei Spitzenreiter VfB Ginsheim mit 2:6 (1:2) geschlagen geben. Trotz des schlussendlich deutlichen Resultats, zeigte sich TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Ich muss den Jungs heute ein ganz großes Kompliment aussprechen, insbesondere im Hinblick auf die personelle Situation. Wir haben die Spielidee von Ginsheim heute bis zur 70. Minute im Keim erstickt und Paroli geboten“, lobte Oppermann.

So konterte sein Team den frühen Rückstand durch Tobias Kolb (5.) schnell dank des Ausgleichstreffers von Aljosha Klewar (11.). Nach einer knappen halben Stunde gingen die Hausherren durch Mehmet Yildiz erneut in Front, doch die Odenwälder hatten nach der Pause durch das Tor des eingewechselten Dennis Calis die nächste Antwort parat (62.).

Den postwendenden Gegentreffer durch Marcel Czepecha (64.) zum 3:2 konnte der TSV jedoch nicht mit dem dritten Ausgleich des Tages kontern – stattdessen besorgten Torjäger Can Cemil Özer (24 Treffer) per Doppelpack (75./90.+1) und Andrej Ruder (83.) den 6:2-Endstand. „Am Ende geht der Sieg für Ginsheim natürlich in Ordnung, vor allem aufgrund der großen Anzahl an Offensivaktionen“, räumte Oppermann ein.

Dabei unterstrich der 39-Jährige nochmals sein Lob für seine Mannschaft, die nur mit einem 14-Mann-Kader angereist war und unter denen sich mehrere Spieler mit langen Trainingspausen und ohne Rhythmus befanden. Insgesamt fehlten dem TSV in Ginsheim ganze neun Akteure – zu viele, um das auf Gruppenliga-Niveau aufzufangen.

TSV Seckmauern rutscht auf Platz 14 ab

Seckmauern rutschte indes in der Tabelle weiter auf Rang 14 ab, während der VfB weiterhin mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze rangiert. „Für uns gilt es, nun auch unbedingt wieder zu Hause zu punkten und unsere Heimspiele zu gewinnen“, forderte Oppermann. Es sei schon verwunderlich, dass sein Team es schaffe, gegen „absolute Top-Mannschaften“ wie eben Ginsheim oder vor zwei Wochen in Fehlheim (2:3-Niederlage) „ein ordentliches bis gutes Gruppenliga-Niveau“ an den Tag zu legen, dafür aber gegen direkte Konkurrenten wie zuletzt Altheim (0:4) „alles, was man im Fußball braucht“, vermissen zu lassen.





