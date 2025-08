Die abgelaufene Saison beendeten der SV Fürth (in Grün: Nicolas Schumacher, Antonijo Vucic) und die TSV Auerbach (Maurice Schaffert, Ankido David) in der Spitzengruppe der Gruppenliga. Zum Saisonauftakt treffen beide direkt aufeinander. Archivfoto: Dagmar Jährling

GL: Große Personalsorgen zum Start bei den Bergsträßern Vor dem Saisonauftakt in der Gruppenliga beklagen fast alle Bergsträßer Vertreter die gleichen Probleme +++ Vorbereitung wurde durch Urlaube erschwert Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt SV Fürth TSV Auerbach

Bergstraße (jz/maz/ü). Das Warten hat ein Ende: Nach einer mehr als zwei Monaten langen Pause starten die Kicker in der Region an diesem Wochenende wieder in die Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. TSV Auerbach – SV Fürth (Sonntag, 15 Uhr). „Die Vorbereitung war schwierig – viele Urlauber“, sagt SVF-Trainer Jochen Ingelmann und ist sich denn auch nicht ganz sicher, wo sein Team zum Auftakt in die neue Runde sportlich steht. „Ob wir fit genug sind, wird man sehen“. Doch keine Mannschaft sei zu Beginn einer Saison bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit, sagt der Coach und arbeitet weiter daran, die SVF-Neuzugänge ordentlich zu integrieren. Doch die Odenwälder haben im Sommer auch viel Qualität verloren: Vor allem der Abgang von Marius Möldner wiegt schwer, der stabile Innenverteidiger ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Marvin Jöst spielte eine gute Vorbereitung und ist als Ersatz für Möldner jetzt wohl gesetzt.

Doch die Personalsituation beim SV Fürth gestaltet sich insgesamt schwierig. Jure Vucic feiert am Wochenende Hochzeit und gleich sechs weitere SVF-Spieler sind privat verhindert. Chris Diefenbach wurde Anfang Juli am Knöchel operiert und wird mindestens bis zur Winterpause fehlen. Ersatztorwart Mika Stephan hat eine Entzündung im Knie und macht ebenfalls Pause. „Wir wollen gegen Auerbach trotzdem gewinnen, werden aufgrund der Personalsituation aber einiges anpassen müssen", sagt Ingelmann.

Abgänge der TSV schmerzen noch Aiad Al-Jumaili will die Erwartungen seinerseits vor dem Auftakt nicht allzu hoch setzen. Die Vorbereitung sei „nicht optimal“ gewesen, sagt Auerbachs Sportlicher Leiter und verweist auf die verletzungsbedingten Ausfälle. So sind Ankido David, Max Straschil und David Schmidt erst vor wenigen Tagen ins Training eingestiegen. „Wir wollen die Spieler jetzt nicht überlasten“, sagt Al-Jumaili. Zumindest die Ergebnisse stimmen zuletzt – trotz der personellen Sorgen bei der TSV. Im Juli hat sie zum zweiten Mal in Folge die Bensheimer Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale setzte sich Auerbach 3:2 gegen den FC 07, der am Sonntag beim SKV Büttelborn in die Runde startet, durch. Allerdings macht Al-Jumaili klar, dass dieser Sieg „nicht repräsentativ“ für die Vorbereitung gewesen sei. Die Abgänge von Nico Jäger (Wormatia Worms), Adrian Hofmann (Groß-Gerau) und Jesse Dorval (Karriereende) schmerzen derweil immer noch. Sie alle hatten großen Anteil an der erfolgreichen Saison (Platz drei), wie Al-Jumaili hervorhebt. Doch vielleicht bietet sich bei aller Wehmut dadurch sogar eine Chance für die Neuzugänge, darunter viele junge Spieler. Aufsteiger Seckmauern fordert Wald-Michelbach SG Wald-Michelbach – TSV Seckmauern (Samstag, 16 Uhr). Die Zielrichtung ist klar: „Wir wollen unser erstes Heimspiel gewinnen“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko vor dem Saisonauftakt seiner Elf gegen den konterstarken Aufsteiger TSV Seckmauern um Spielertrainer Lucas Oppermann. Die SG Wald-Michelbach überrascht im ersten Punktspiel der neuen Saison indes mit Sven Helfrich zwischen den Pfosten, weil Keeper Mario Kosic am Wochenende privat verhindert ist. David Schmidt ist nach einer Fuß-OP wieder ins Training eingestiegen, wird gegen Seckmauern aber noch nicht spielen können. Und Philipp Trares ist noch in Urlaub. Die Überwälder sehen sich dennoch gut vorbereitet. „Wir müssen jetzt gucken, wie wir in die Gruppenliga starten“, sagt Loenko. „Einige Spieler haben noch Nachholbedarf, was die Fitness betrifft“.

FSG Riedrode – Viktoria Griesheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz hat gut trainiert, alle Urlauber sind zurück und die Riedroder sind bereit für den ersten Aufschlag in der neuen Saison. Nassim El Yassini hat sich kurzfristig verabschiedet, um sich dem SV Münster anzuschließen. „Sonst sind alle fit“, sagt ein nicht ganz so fitter weil gerade grippegeplagter Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode. Das 1:10 in der Vorbereitung gegen Darmstadt ist vergessen, wenngleich es ein rabenschwarzer Tag für die Riedroder gewesen ist. Denn gegen Waldhof Mannheim hat die Beltz-Elf jüngst wieder ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Und so soll es jetzt zum Auftakt gegen Griesheim möglichst weitergehen. Noch ein paar Tage gedulden müssen sich unterdessen die Spieler von Aufsteiger FC Fürth. Die Rot-Weißen starten erst am kommenden Donnerstag, 6. August (20 Uhr), gegen den SV Groß-Bieberau in die neue Saison. Grund für die Verzögerung: das Steibachwiesen-Open-Air, das dieses Jahr aufgrund der schlechten Wetterprognosen fürs Wochenende jedoch in der „Alm“ des FC stattfindet.

