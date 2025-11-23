GL: Groß-Bieberau verliert deutlich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt sind die meisten Spiele der frostigen Witterung zum Opfer gefallen. Das betraf unter anderen die Partie des SV Münster gegen Viktoria Griesheim, des FC Alsbach gegen den SV Fürth und das Spiel des TSV Altheim bei der TS Ober-Roden. Die Partie des SV Groß-Bieberau beim TSV Auerbach fand jedoch statt. Aus Groß-Bieberauer Sicht hat sich die Anreise aber nicht gelohnt, da man gegen die Bergsträßer sang- und klanglos mit 0:3-Toren unterlag.
Unterdessen wurde die Partie des FC Fürth gegen den TSV Seckmauern zur Pause beim Stand von 1:0 für die Gäste abgebrochen. Der Platz war gefroren und nicht mehr bespielbar.
„Das war eine ziemlich schwache Leistung von uns. Wir waren in unseren Aktionen nicht konsequent und zu weit weg von unseren Gegenspielern. Da muss man sich nicht wundern, wenn ein derart klares Ergebnis zustande kommt“, meinte Groß-Bieberaus Sportlicher Leiter Ronald Gerhardt. Dabei hatte Auerbach das 0:4 vom Donnerstag gegen Geinsheim zu verkraften, was man den Gastgebern aber nicht anmerkte. Im Gegenteil: die Aktionen der Bergsträßer waren zielgerichtet und oftmals auch gefährlich, was aber auch den Defiziten in der Gäste-Abwehr geschuldet war, die die TSV-Offensive nicht in den Griff bekam. So war es aus Sicht der Gäste glücklich, dass man erst nach einer halben Stunde durch Auerbachs Brunner in Rückstand geriet.
Nach dem Wiederanpfiff raffte sich der SV dann auf. Doch mehr als ein Abschluss von Aktürk und einen Freistoß von Klinger, der knapp das Auerbacher Gehäuse verfehlte, sprangen dabei nicht heraus. Eine Flanke, die Brunner (65.) zu Auerbachs 2:0 verwertete, brachte die Gastgeber dann endgültig auf die Siegerstraße. Das es nicht noch deftiger wurde, hatte Groß-Bieberau seinem Schlussmann Marlon Allmann zu verdanken, der einige Situationen mit beherztem Einsatz entschärfte. Dennoch konnte er das 0:3 nicht verhindern, das Hilgert (88.) erzielte. Groß-Bieberau bleibt damit das dritte Spiel in Folge ohne Sieg und ist am letzten Spieltag vor der Winterpause beim TSV Seckmauern gefordert.