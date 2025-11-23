GL: Groß-Bieberau verliert deutlich

Der SV Groß-Bieberau hat in Auerbach deutlich verloren. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt sind die meisten Spiele der frostigen Witterung zum Opfer gefallen. Das betraf unter anderen die Partie des SV Münster gegen Viktoria Griesheim, des FC Alsbach gegen den SV Fürth und das Spiel des TSV Altheim bei der TS Ober-Roden. Die Partie des SV Groß-Bieberau beim TSV Auerbach fand jedoch statt. Aus Groß-Bieberauer Sicht hat sich die Anreise aber nicht gelohnt, da man gegen die Bergsträßer sang- und klanglos mit 0:3-Toren unterlag.

Unterdessen wurde die Partie des FC Fürth gegen den TSV Seckmauern zur Pause beim Stand von 1:0 für die Gäste abgebrochen. Der Platz war gefroren und nicht mehr bespielbar.

Heute, 15:00 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau 3 0 Abpfiff „Das war eine ziemlich schwache Leistung von uns. Wir waren in unseren Aktionen nicht konsequent und zu weit weg von unseren Gegenspielern. Da muss man sich nicht wundern, wenn ein derart klares Ergebnis zustande kommt“, meinte Groß-Bieberaus Sportlicher Leiter Ronald Gerhardt. Dabei hatte Auerbach das 0:4 vom Donnerstag gegen Geinsheim zu verkraften, was man den Gastgebern aber nicht anmerkte. Im Gegenteil: die Aktionen der Bergsträßer waren zielgerichtet und oftmals auch gefährlich, was aber auch den Defiziten in der Gäste-Abwehr geschuldet war, die die TSV-Offensive nicht in den Griff bekam. So war es aus Sicht der Gäste glücklich, dass man erst nach einer halben Stunde durch Auerbachs Brunner in Rückstand geriet.