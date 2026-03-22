GL: Groß-Bieberau sorgt für Coup SV stellt dem VfB Ginsheim ein Bein und bringt dem Tabellenführer die zweite Niederlage bei +++ Während Viktoria Griesheim ein Debakel erlebt, siegt der TSV Altheim klar von Michael Sobota · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Nischwitz

Darmstadt. In der Gruppenliga hat der SV Groß-Bieberau für die Überraschung des Spieltages gesorgt. Im Spiel gegen Spitzenreiter VfB Ginsheim setzten sich die Odenwälder verdient mit 3:1 durch und fügten dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage bei. Ein Debakel erlebte Viktoria Griesheim beim FC Fürth und kassierte mit dem 0:5 eine knackige Niederlage. Dagegen setzte sich der TSV Altheim unerwartet deutlich mit 4:0 beim TSV Seckmauern durch. Die Partie zwischen dem SV Münster und dem FC Alsbach wurde kurzfristig auf den 15. April verlegt, da die Alsbacher personelle Probleme hatten - Münster stimmte der Verlegung zu.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau VfB Ginsheim VfB Ginsheim 3 1 Abpfiff Mit einer der ersten Aktionen der Gastgeber markierte Halbig (2.) das 1:0. Die erste Viertelstunde machte Groß-Bieberau viel Druck und der Gästeabwehr das Leben schwer. Erst danach konnte sich Ginsheim etwas befreien. Daraus resultierte auch der Ausgleich des VfB durch Yildiz (26.). Groß-Bieberau ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzte den Tabellenführer weiter unter Druck. Der Lohn war die erneute Führung, die abermals Halbig (43.) erzielte. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb der SV dominant und hatte die besseren Tormöglichkeiten. Bemerkenswert, weil Ginsheim über die mit Abstand treffsicherste Sturmreihe der Liga verfügt. Groß-Bieberaus Abwehr agierte aufmerksam und konsequent, was den Grundstein für den Erfolg bildete. Endgültig gesichert war der Erfolg dann mit dem 3:1, für das Marques (85.) sorgte. „Eine tolle Mannschaftsleistung in Anbetracht unserer vielen Ausfälle“, meinte Groß-Bieberaus Sportlicher Leiter Ronald Gerhardt.

Wieder einmal zeigte die Viktoria zwei Gesichter in einem Spiel, das man im ersten Durchgang im Griff hatte. Die Gastgeber hatten nur wenig zu bestellen, während Griesheim durch Stumpf, Noah Lorenz und Aimene hochkarätige Chancen vergab. Mit der ersten Möglichkeit markierte Fürth dann aber durch Gebhardt mit dem Halbzeitpfiff die schmeichelhafte Pausenführung. Als dann aber nach der Pause Griesheim Torwart beim Abstoss den Fürther Gensel (50.) anschoss und den Ball dadurch ins eigene Tor beförderte, war es um die Griesheimer geschehen. Innerhalb von zehn Minuten kassierten die Gäste durch Gensel (61.), Gebhardt (68.) und Sielmann (71.) drei weitere Tore und quittierten damit eine derbe Niederlage. „Das ist völlig unverständlich und nicht akzeptabel“, kommentierte Griesheims Erster Vorsitzender Hans Fuß das Debakel.