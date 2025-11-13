GL: Groß-Bieberau hat gute Erinnerungen

Die Spieler des SV Groß-Bieberau freuen sich auf das Duell mit der TS Ober-Roden – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

Darmstadt. Gruppenligist SV Groß-Bieberau hat gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden im August, als man in Ober-Roden mit 3:2 gewinnen konnte. An diesem Samstag (15 Uhr) findet nun das Rückspiel statt - auch den zweiten Vergleich mit der Turnerschaft wollen die Odenwälder für sich entscheiden. Allerdings läuft es in dieser Saison in Heimspielen nicht so gut wie in der Fremde. Dennoch hätte kaum jemand zum Beginn der Runde geglaubt, dass Groß-Bieberau zu diesem Zeitpunkt der Saison mit den Gästen in der Tabelle fast gleichauf liegt. Gewinnen die Gastgeber (Rang sieben/24 Zähler) die Partie, würde man mit der TSO (derzeit mit 26 Punkten Sechster) sogar die Plätze tauschen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim SV 1919 Münster SV Münster 14:30

Der SV Münster ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim VfR Fehlheim gefordert.

Der SV Münster ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim VfR Fehlheim gefordert. Im Hinspiel unterlag Münster knapp mit 1:2. Beide Mannschaften waren schlecht in die Saison gestartet, doch seitdem hat sich einiges getan. Münster hat sich mit einer Serie aus dem Tabellenkeller bis auf Rang zehn emporgearbeitet, Fehlheim hat als Vierter an die Spitzenplätze herangeschoben. Beide Teams wollen die Aufschwung fortsetzen, allerdings bekommt es Münster mit der neben Spitzenreiter Ginsheim (beide 21 Gegentreffer) stärksten Abwehrreihe der Liga zu tun.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim FC Alsbach FC Alsbach 15:00 PUSH

Mit einem Remis bei Viktoria Griesheim wäre der FC Alsbach am Sonntag (15 Uhr) sehr zufrieden. Auch im Hinspiel (1:1) gab es keinen Sieger. Ein solches Ergebnis wäre aber aus Griesheimer Perspektive zu wenig, zumal die Gäste aus Alsbach nach einer Negativserie derzeit in der Abstiegszone stecken. Da die Gastgeber aber immer wieder Formschwankungen zeigen, kann sich FCA durchaus etwas bewegen bei der Viktoria.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim FSG Riedrode FSG Riedrode 15:00