GL: Griesheim ist weiter auf dem Vormarsch

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der FC Alsbach mit dem 1:3 gegen Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden die vierte Saisonniederlage kassiert. Dagegen kam der SV Groß-Bieberau beim FC 07 Bensheim zu einem unerwartet deutlichen 5:2-Auswärtserfolg. Groß ist die Freude auch beim TSV Altheim, der in der Nachspielzeit das Siegtor zum 3:2 über die TSV Auerbach erzielte. Weiter auf dem Vormarsch ist Viktoria Griesheim (jetzt schon Vierter) nach dem 5:2-Heimsieg über den TSV Seckmauern. Dagegen unterlag der SV Münster mit 3:4 bei der FSG Riedrode.

Im ersten Durchgang hatte der Alsbach kaum etwas zu bestellen. Nachdem sich beide Mannschaften zunächst abgetastet hatten, wurden die Gäste aktiver. Klingenmeier (14.) brachte Ober-Roden per Foulelfmeter in Führung. In der Folge war Alsbach von der Rolle und fing sich weitere Gegentore durch Zeise (20./25.).. Erst kurz vor der Pause kam der FCA wieder besser ins Spiel. Nach der Pause verwaltete Ober-Roden seinen komfortablen Vorsprung. Die Gastgeber hatten nun teilweise mehr vom Spiel, doch fehlte es im Angriff an Durchschlagskraft und Torchancen. Erst in der 85. Minute hatte Wanitschek per Freistoß eine Chance, die aber TSO-Schlussmann Gorzawski zunichte machte. Wanitschek (89.) markierte wenig später den 1:3-Endstand.

Einen unerwartet deutlichen Erfolg fuhr Groß-Bieberau in Bensheim ein. Großen Anteil am Sieg hatte Osman Aktürk, der vier Tore erzielte. Dabei startete Groß-Bieberau mit einem Eigentor von Dietrich (4.) in die Partie. Man fing sich aber schnell und glich durch Aktürk (10.) aus. Auch der erneute Rückstand, für den FC-Spieler Budimir (17.) sorgte, beantwortete der SV mit dem Treffer von Ziegler (22.) schnell. Danach blieben die Gäste am Drücker, was Aktürk (27.) mit Groß-Bieberaus erstmaliger Führung zum Ausdruck brachte. Nach der Pause hatten die Gäste mehr zuzulegen und einen Stürmer, den Bensheims Abwehr nie in den Griff bekam: Aktürk (53./83.) erhöhte im zweiten Durchgang zum 5:2 Endstand.

Altheim trat dominant und spielbestimmend auf. In den Zweikämpfen ging man konsequent zu Werke und beeindruckte damit die Bergsträßer. Yagmur scheiterte im Eins gegen Eins an Gäste-Torwart Larkowitsch. Dann musste Auerbachs Hohnhäuser (32.) mit Rot vom Platz. Schließlich brachte da Silva (45.) Altheim in Führung, doch kurz vor dem Pausenpfiff glich Turkyilmaz (45.+4) zum 1:1 aus. Nach der Pause präsentierte sich Auerbach in Unterzahl in ganz anderer Form. Mit dem Pressing der Gäste kam Altheim nicht zurecht und lag durch das schnelle Tor von Wente (47.) zurück. Dennoch konnte Yagmur (63.) den Ausgleich erzielen. Danach wogte die Partie hin und her, wobei Altheim durch da Silva, Yagmur und Sandici hochkarätige Chancen liegen ließ. Dennoch gab es ein Happy End, weil Altheims Kaplan in der Nachspielzeit (90.+4) per Kopfball für den Sieg der Gastgeber sorgte.

Die Viktoria war nach dem Sieg der Gäste gegen Tabellenführer Ginsheim gewarnt. Entsprechend konzentriert ging man die Partie an und kam durch Tim Lorenz (13.) zu einer schnellen Führung. Allerdings legte man nicht gleich nach, was Hener (24.) zum Ausgleich des TSV nutzte. In den Torjubel der Gäste hinein markierte Stumpf (25.) aber das 2:1 für Griesheim, das nun die Oberhand behielt und durch Cecili (40.) den 3:1-Pausenstand erzielte. Statt nach dem Wiederanpfiff schnell mit einem vierten Tor den Deckel auf das Spiel zu setzen, fing sich die Viktoria den Anschluss durch Beck (71.) ein. Allerdings erfolgte eine prompte Reaktion der Gastgeber. Der Doppelschlag von Andolina (74.) und Stumpf (78.) setzte allen Hoffnungen der Odenwälder auf einen Auswärtspunkt ein jähes Ende.

Drei Tore auswärts geschossen, aber deren vier kassiert. Das macht die Schwäche des SV Münster deutlich. Dabei hatte der SVM die bessere Spielanlage und mit El Yassini einen dreifachen Torschützen. Akcan (5.) hatte das schnelle 1:0 für die FSG markiert, El Yassini (33.) den Ausgleich. Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag: 2:1 Mlynek (48.), 2:2 El Yassini (55.), 3:2 Asutay (65.), 3:3 El Yassini (68.). Münsters Korndörfer hatte das 4:3 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend. Im Gegenzug markierte Salzmann (78.) das etwas schmeichelhafte Siegtor für Riedrode.





