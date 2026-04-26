GL: Griesheim ist mit blauem Auge davon gekommen Viktoria Griesheim führt beim TSV Altheim schon klar, muss sich aber letztlich über den späten Ausgleich freuen +++ FC Alsbach taumelt dem Abstieg entgegen. von Michael Sobota · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Im Gleichschritt: Der TSV Altheim (rechts Adel Ahmetovic) und Viktoria Griesheim (links Estevao Borges) trennten sich in der Fußball-Gruppenliga mit einem 3:3. Dabei hatten die Griesheimer schon mit 2:0 geführt. Foto: Joaquim Ferreira

Darmstadt. In der Gruppenliga taumelt der FC Alsbach dem Abstieg entgegen. Beim FC Fürth gab es eine deftige 0:6-Niederlage. Dagegen konnte der SV Münster mit dem 2:0-Erfolg beim SV Geinsheim einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Trotz einer 2:0-Pausenführung beim TSV Altheim kam Viktoria Griesheim nicht über ein 3:3 hinaus. Der SV Groß-Bieberau unterlag auf eigenem Platz dem abstiegsbedrohten SV Fürth mit 0:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth FC Alsbach FC Alsbach 6 0 Es lief von Anbeginn schlecht für Alsbach, weil Torwart Bonias den alleine vor ihm auftauchenden Fürther Gensel nur mit einem Foul bremsen konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Adamek (4.) zum 1:0 für die Gastgeber. Danach hätte sogar der Ausgleich fallen können, doch traf Kappermann (9.) nur die Latte. Insgesamt war Alsbach jedoch den Gastgebern in allen Belangen unterlegen. Sielmann (17.) markierte das 2:0, danach schlug die FCA-Abwehr einen Kopfball von Sielmann von der Linie. Die Gastgeber hielten den Druck weiterhin hoch, eine Entlastung der Gästeabwehr war nicht in Sicht. Das 3:0 von Gensel (21.) fiel dann fast ebenso zwangsläufig wie das 4:0, für das Gebhardt (39.) sorgte. Damit war die Partie zur Halbzeit bereits entschieden. In der Folge ging es für den Tabellenvorletzten nur noch darum, einen größeren Schaden zu verhindern. Das gelang, wenn auch mit viel Mühe, am Ende schon, auch wenn man sich durch Sielmann (50.) und Gensel (88.) noch zwei weitere Tore fing. Damit rückt der Abstieg der Alsbacher in die Kreisoberliga immer näher. SV Münster trifft und steht in Geinsheim sicher

Die Gastgeber gingen forsch zu Werke, steckt Geinsheim noch mitten im Abstiegskampf. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, sodass Torchancen auf beiden Seiten kaum zu verzeichnen waren. Mit der ersten gefährlichen Aktion ging dann Münster durch Anas Hamed (20.) in Führung. Geinsheim ließ sich davon nicht beeindrucken und hatte in der Folge Pech mit einem Lattentreffer. Dennoch übernahm der SVM mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel, ohne aber die Pausenführung ausbauen zu können. Im zweiten Durchgang verstärkte Geinsheim den Druck, doch war man ohne Durchschlagskraft. Das lag aber auch an Münsters stabiler Abwehr, die konsequent alles wegverteidigte. Mit dem 2:0 von Korndörfer (75.) war alles klar für die Gäste. Zwar setzte Geinsheim nun alles auf eine Karte, um die Niederlage zu verhindern. Doch etwas Zählbares sprang dabei nicht heraus, während auf der anderen Seite Münsters so manche Konterchancen nicht zu nutzen vermochte.

Es war auch in Altheim für Griesheim wie so oft in dieser Saison. Eine Halbzeit spielte die Viktoria wie aus einem Guss und dominierte den Gegner. Danach stellte man aber das Fußballspielen ein und baute den jeweiligen Gegner auf. So auch in Altheim, als Griesheim das Heft des Handelns im ersten Durchgang fest in der Hand hielt. Altheim hatte kaum etwas zu bestellen, und Stumpf (11.) sowie Noah Lorenz (34.) sorgten für eine 2:0-Führung der Gäste. Ein mögliches drittes Tor verpasste Griesheim aber teilweise fahrlässig, was sich nach dem Wechsel rächen sollte. Da kam Altheim plötzlich stark auf, motiviert auch durch den schnellen Anschluss, für den Dantse (54.) sorgte. Von Griesheim war da nichts mehr zu sehen, was erneut Dantse (70.) mit dem Ausgleich bestrafte. Als dann auch noch Kozlu (77.) sogar zum 3:2 für Altheim traf, schien die nächste Griesheimer Niederlage besiegelt zu sein. Mit einem Kraftakt und dem Ausgleich von Cecili (88.) kamen die Gäste aber noch mit einem blauen Auge davon. Sirigu macht für Fürth in Groß-Bieberau alles klar