Der VfB Ginsheim und Kapitän Ilias Syah müssen sich zum ersten mal in der laufenden Gruppenliga Saison geschlagen geben. – Foto: Norbert Kaus

GL: Ginsheim wird nach Chancenwucher bestraft Bis dato ungeschlagener Gruppenliga-Erster verliert gegen Seckmauern +++ Geinsheim geht wieder leer aus Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim Seckmauern SG WaMi SV Geinsheim + 9 weitere

Kreis Groß-Gerau. Doch nicht so deutlich wie im Vorfeld gedacht setzte sich der Tabellendritte der Gruppenliga Dersim Rüsselsheim bei Schlusslicht SG Wald-Michelbach durch. Das 3:2 der Rüsselsheimer war am Ende zwar verdient, aber vielleicht auch etwas glücklich. Wieder gab es keinen dreifachen Punktgewinn für den SV 07 Geinsheim. Die wohl größte Überraschung des Spieltags gelang dem TSV Seckmauern, das Team siegte sensationell gegen den bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer VfB Ginsheim mit 3:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 17:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 2 3 Abpfiff "Wir sind nicht so gut aus den Startlöchern gekommen", beschreibt Dersim Trainer Sascha Amstätter den Spielbeginn. Wenige Chancen und keine davon konnten die Rüsselsheimer zunächst nutzen, sodass beide Teams mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine gingen. "Wald-Michelbach hat sich sehr diszipliniert präsentiert und hat es uns echt schwer gemacht", gibt Amstätter zu. Besser kamen die Rüsselsheimer aus der Kabine und nach einer Flanke von Shelby Printemps war Benjamin Neffati zur Stelle und sorgte per Kopf für die Führung. "Das 2:0 haben wir so gemacht, wie wir das können und wie es im ersten Durchgang schon hätte sein können", so der Dersim-Coach. Kontrollieren konnte seine Mannschaft das Spiel, ehe der Tabellenletzte einmal mit einem geschickten Ball durch die Mitte die Rüsselsheimer Abwehr düpierte und es auf einmal nur noch 2:1 steht. "Unser Tor zum 3:1 kurz danach war eine Willenssache, ich freue mich über die Punkte", so Amstätter abschließend. Tore: 0:1 Neffati (49.), 0:2 Arik (65.), 1:2 Naas (68.), 1:3 Ünal (73.), 2:3 Naas (85.).

Auf eigenem Platz unterlag das Team von Trainer Kim Ginkel und Florian Auer am Ende knapp mit 0:1, die engagierte Leistung hatte sich wieder nicht in Zählbarem niedergeschlagen. Bitter dabei: Die Niederlage entsteht erst in der 87. Spielminute. "Das war ein Spiel, das man nicht verlieren darf", sagte der Sportliche Leiter Jan Finger. Die ganze Partie über war Geinsheim überlegen, nur der Ball wollte einfach nicht in das Tor des Gegners. "Wir hatten etliche gute Chancen, die der Torwart teilweise auch sehr gut gehalten hat. Dann geraten wir kurz vor dem Ende in einen Konter, der von Alsbach gut vorgetragen wurde und stehen nun mit leeren Händen da. 90 Minuten die bessere Mannschaft, aber Alsbach nimmt durch eine gute Aktion die Punkte mit. Das ist bitter." Tor: 0:1 Arfai (87.)