GL: Ginsheim will Wiedergutmachung Nach Niederlage drängt der Tabellenführer wieder auf drei Punkte von Marc Sch�ler · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der VfB Ginsheim (hier mit Can Cemil Özer, rechts) will sich gegen den abstiegsbedrohten TSV Seckmauern keinen weiteren Patzer erlauben. Archivfoto: Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. In der Gruppenliga geht es für die Teams am Sonntag im Kampf um den Aufstieg oder den Klassenerhalt um wichtige Punkte. Nach einer Niederlage dringt Tabellenführer Ginsheim gegen Seckmauern auf Wiedergutmachung, der wiederum weiter kämpfen muss.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim TSV Seckmauern Seckmauern 15:00 PUSH Der TSV Seckmauern ist am Sonntag (15 Uhr) bei VfB Ginsheim zu Gast. Der abstiegsbedrohte TSV könnte die Motivation des Tabellenführers zur Wiedergutmachung nach der 1:3-Niederlage in Groß-Bieberau abbekommen. Zwar hat Ginsheim in der Tabelle noch acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, doch dieser kann mit weiteren Ausrutschern schnell aufgebraucht sein. Dabei muss der Favorit aufpassen, denn im Hinspiel gab es mit 2:3 die einzige Saisonniederlage – vor dem vergangenen Wochenende.

Dersim Rüsselsheim will Revanche gegen Wald-Michelbach

Ausgeruhter als gedacht können die Fußballer von Dersim Rüsselsheim beim Heimspiel gegen Wald-Michelbach antreten (15.30 Uhr). Das für Mittwoch angesetzte Kreispokal-Halbfinale gegen Tabellenführer Ginsheim wurde kurzfristig verlegt (wie berichtet). Gegen Wald-Michelbach muss Dersim Wiedergutmachung für die Niederlage in Ober-Roden leisten, wo man es verpasste, Boden auf Tabellenführer Ginsheim gutzumachen und auch noch die FSG Riedrode in der Tabelle vorbei zog. Im Hinspiel hieß es gegen den Abstiegskandidaten 3:2, dieses Mal soll der Sieg deutlicher ausfallen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH

Den Aufwärtstrend fortsetzen möchte der SV 07 Geinsheim in Alsbach (15 Uhr). Durch den Sieg vergangenes Wochenende verließ das Team erstmals die direkten Abstiegsplätze, gegen die abstiegsbedrohten Alsbacher möchte das Team nachlegen. „Nächstes Sechs-Punkte Spiel für uns. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt machen. Die Stimmung im Team ist super, und wir sind alle motiviert. Wir wollen nach Alsbach fahren und die drei Punkte holen“, sagt der Sportliche Leiter Stuart Martinez. Das Hinspiel endete 0:1. „Eine bittere Pille“, wie Martinez dies bezeichnet.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV 1919 Münster SV Münster 15:30 PUSH