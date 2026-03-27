 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

GL: Ginsheim will Wiedergutmachung

Nach Niederlage drängt der Tabellenführer wieder auf drei Punkte

von Marc Sch�ler · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Ginsheim (hier mit Can Cemil Özer, rechts) will sich gegen den abstiegsbedrohten TSV Seckmauern keinen weiteren Patzer erlauben. Archivfoto: Andre Dziemballa
Der VfB Ginsheim (hier mit Can Cemil Özer, rechts) will sich gegen den abstiegsbedrohten TSV Seckmauern keinen weiteren Patzer erlauben. Archivfoto: Andre Dziemballa

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Kreis Groß-Gerau. In der Gruppenliga geht es für die Teams am Sonntag im Kampf um den Aufstieg oder den Klassenerhalt um wichtige Punkte. Nach einer Niederlage dringt Tabellenführer Ginsheim gegen Seckmauern auf Wiedergutmachung, der wiederum weiter kämpfen muss.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
15:00

Der TSV Seckmauern ist am Sonntag (15 Uhr) bei VfB Ginsheim zu Gast. Der abstiegsbedrohte TSV könnte die Motivation des Tabellenführers zur Wiedergutmachung nach der 1:3-Niederlage in Groß-Bieberau abbekommen. Zwar hat Ginsheim in der Tabelle noch acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, doch dieser kann mit weiteren Ausrutschern schnell aufgebraucht sein. Dabei muss der Favorit aufpassen, denn im Hinspiel gab es mit 2:3 die einzige Saisonniederlage – vor dem vergangenen Wochenende.

Dersim Rüsselsheim will Revanche gegen Wald-Michelbach

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
15:30

Ausgeruhter als gedacht können die Fußballer von Dersim Rüsselsheim beim Heimspiel gegen Wald-Michelbach antreten (15.30 Uhr). Das für Mittwoch angesetzte Kreispokal-Halbfinale gegen Tabellenführer Ginsheim wurde kurzfristig verlegt (wie berichtet). Gegen Wald-Michelbach muss Dersim Wiedergutmachung für die Niederlage in Ober-Roden leisten, wo man es verpasste, Boden auf Tabellenführer Ginsheim gutzumachen und auch noch die FSG Riedrode in der Tabelle vorbei zog. Im Hinspiel hieß es gegen den Abstiegskandidaten 3:2, dieses Mal soll der Sieg deutlicher ausfallen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

Den Aufwärtstrend fortsetzen möchte der SV 07 Geinsheim in Alsbach (15 Uhr). Durch den Sieg vergangenes Wochenende verließ das Team erstmals die direkten Abstiegsplätze, gegen die abstiegsbedrohten Alsbacher möchte das Team nachlegen. „Nächstes Sechs-Punkte Spiel für uns. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt machen. Die Stimmung im Team ist super, und wir sind alle motiviert. Wir wollen nach Alsbach fahren und die drei Punkte holen“, sagt der Sportliche Leiter Stuart Martinez. Das Hinspiel endete 0:1. „Eine bittere Pille“, wie Martinez dies bezeichnet.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
15:30

Büttelborn braucht Erfolgserlebnis

Wenn die SKV Büttelborn gegen Münster antritt (15 Uhr), steht viel auf dem Spiel. Zwar sind noch 30 Punkte zu holen, doch 13 Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, weshalb Erfolgserlebnisse hermüssen, wenn man seine Chancen auf den Klassenerhalt wahren möchte. Das Hinspiel gewann Münster 2:0, nun will Büttelborn das auf eigenem Platz ausgleichen.