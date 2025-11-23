GL: Ginsheim und Dersim feiern Derbysiege

Kreis Groß-Gerau. Viel mehr Probleme als erwartet hatte Gruppenliga-Tabellenführer VfB Ginsheim beim Gastspiel in Geinsheim. Doch am Ende konnte der Favorit weitere drei Punkte auf seinem Punktekonto verbuchen, dank eines Treffers von Can Özer. Ein spannendes Spiel mit vielen Toren sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag zudem zwischen der SKV Büttelborn und Dersim Rüsselsheim.

„Geinsheim hat einen guten Lauf. Ich erwarte ein absolutes Kampfspiel“, warnte Ginsheims Trainer Jonas Schuster schon vor der Partie. Und: „Es war der erwartete Kampf auf einem schwierigen Platz“, gab Schuster nach Spielende zu. Besser als der Gegner kam der Favorit in die Partie, doch hielt Geinsheim gut dagegen. „Ein Tor von Patrick Finger wurde leider wegen Abseits zurückgenommen“, berichtete Geinsheims Sportlicher Leiter Jan Finger. „Leider waren wir bei einem Freistoß einmal kurz unkonzentriert und das nutzte Can Özer eiskalt aus.“

Anschließend hatte auch Geinsheim gute Chancen, doch verhinderten Pfosten und Latte den nicht unverdienten Geinsheimer Ausgleich. „Wir hatten durchaus Chancen Tore zu erzielen, jedoch war es ein Standard, der dann den Erfolg brachte“, freute sich der Ginsheimer Trainer. Nach dem Seitenwechsel taten die Hausherren mehr für das Spiel und drängten immer wieder auf den Ausgleich, das Tor wollte aber einfach nicht fallen. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, das oft im Mittelfeld stattfand. Leider konnten wir am Ende die Niederlage nicht verhindern“, so Finger weiter, während Ginsheims Trainer Jonas Schuster am Ende erleichtert war. „Wir standen gut in der Verteidigung, da haben meine Jungs wirklich gut gearbeitet und sich die drei Punkte verdient. Auch so muss man mal Spiele gewinnen können.“ Tor: 0:1 Özer (17.)

Es sah mal wieder lange so aus, als ob Büttelborn zuhause wieder punkten könnte. Doch Benjamin Neffati in der Nachspielzeit sicherte mit seinem zweiten Treffer des Tages doch noch die drei Punkte für die Rüsselsheimer. „Der Rüsselsheimer Sieg geht in Ordnung, sie hatten mehr Chancen. Aber unsere Mannschaft hat leidenschaftlich gekämpft und Moral gezeigt, um am Ende mit leeren Händen dazustehen – das ist bitter“, erklärte Uli Rein von der SKV.

Nicht sicher ist er sich, wie regelkonform auch das Tor zum 4:4 war, da Benjamin Neffati doch sehr viel Einsatz zeigte, um an den Ball zu kommen. „Beide Mannschaften haben gekämpft und wir hatten viele Chancen, die wir leider nicht nutzten. Benjamin Neffati machte ein sehr gutes Spiel und er belohnte sich am Ende“, bilanzierte der Sportliche Leiter der Rüsselsheimer, Cem Ilhan. Nach dem 2:3 zur Pause waren es zwei Sonntagsschüsse, die das Ergebnis binnen 60 Sekunden auf den Kopf stellten. Doch Dersim kämpfte leidenschaftlich gegen die Niederlage an und belohnte sich am Ende. „Von den Chancen her ein verdienter Sieg für uns“, sagte Ilhan weiter. „Das 2:3 von Mohamed Kouraji war wohl das Tor des Jahres: Fallrückzieher an die Unterkante der Latte und rein. Nur leider geht es beim Fußball nicht um die Schönheit einzelner Tore“, so Uli Rein abschließend. Tore: 0:1 Tayboga (1.), 1:1 Ramaki (9.), 1:2 Celik (26.), 1:3 Arik (28.), 2:3 Kouraji (35.), 3:3 Özbek (50.), 4:3 Vincislao (51.), 4:4 Neffati (75.), 4:5 Neffati (90.+2.).





