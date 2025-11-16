Können sich über einen weiteren Dreier in der Gruppenliga freuen (von links): Mehmet Yildiz (ein Treffer), Can Cemil Özer (zwei Treffer) und Maximilian Gross (ein Treffer) vom Spitzenreiter VfB Ginsheim haben einen großen Anteil am 6:1-Sieg über die SKV Büttelborn. Foto: André Dziemballa

GL: Ginsheim siegt wieder dank zweiter Halbzeit Tabellenführer erst mau, dann zieht er gegen Büttelborn gewohnt davon +++ SV 07 Geinsheim sorgt für ein Ausrufezeichen Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim Seckmauern TSV Auerbach SV Geinsheim + 2 weitere

Kreis Groß-Gerau. Es scheint so etwas wie das Gesetz zu sein beim VfB Ginsheim: Gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Gruppenliga Darmstadt tut sich der Tabellenführer in der ersten Halbzeit schwer, ehe er im zweiten Durchgang das Spiel an sich reißt und gewinnt. So auch beim 6:1-Sieg am Sonntag gegen den Vorletzten aus Büttelborn. Derweil hofft der SV 07 Geinsheim, mit einem Paukenschlag in Seckmauern seine Aufholjagd gestartet zu haben. Eine bittere Niederlage musste Dersim Rüsselsheim gegen den TSV Auerbach verkraften.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SKV Büttelborn Büttelborn 6 1

VfB geht durch Büttelborner Eigentor in Führung 1:1 stand es zur Pause – ohne einen Treffer des VfB, denn ein unglückliches Eigentor von Ferhat Akbas sorgte für die Ginsheimer Führung. Büttelborn spielte gut mit und war über weite Strecken der von VfB-Trainer Jonas Schuster erwartet schwere Gegner. Verdient der Ausgleich durch Mohamed Kouraji per Elfmeter fast unmittelbar vor der Halbzeit. Auch nach der Pause war es ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, ehe Büttelborn dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Maximilian Gross erzielte das 2:1 (58.), ein Doppelschlag von Cem Özer nach rund 70 Minuten sorgte für die Entscheidung.

„Wir haben Büttelborn kurz vor der Pause wieder ins Spiel zurückgeholt, das war unglücklich. Im zweiten Durchgang haben wir wie in den vorangegangenen Partien den Druck erhöht und uns dann durchgesetzt. Am Ende ein verdienter Sieg, aber sicher auch ein, zwei Tore zu hoch“, gab VfB-Trainer Jonas Schuster zu. „Es war das Ergebnis, das nach dem Tabellenstand erwartet worden war“, gab Uli Rein von der SKV zu, lobte aber den Auftritt seines Teams vor allem bis zur 58. Minute. Tore: 1:0 Akbas (22./ET), 1:1 Kouraji (45.+4./FE), 2:1 Gross (58.), 3:1 Özer (71.), 4:1 Özer (72.), 5:1 Yildiz (77.), 6:1 Czepecha (85.)

SV 07 Geinsheim fertigt TSV Seckmauern ab Nachdem der SV 07 bislang häufig sehr engagiert spielte, aber offensiv glücklos agierte, klappte in Seckmauern alles, wie von Trainer Kim Ginkel erhofft. „Es lief einfach wie aus einem Guss. Wenn selbst Yannick Brehm trifft, dann klappt alles“, witzelte der Sportliche Leiter Stuart Martinez angesichts des ersten Torschützen. „Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit etwas nachgelassen haben, der kleine Kunstrasen in Seckmauern hat uns sehr in die Karten gespielt. Lukas Keim und Patrick Finger waren heute einfach überragend“, so Martinez weiter. „Unsere Systemumstellung hat gefruchtet, ich denke, wir haben gezeigt, dass wir mehr können als die Tabelle aussagt. Am Donnerstag wollen wir gegen Auerbach dann nachlegen.“ Tore: 0:1 Brehm (11.), 0:2 Finger (15.), 0:3 Losert (17.), 0:4 Keim (41.), 1:4 Diehl (43.), 1:5 Finger (45.), 1:6 Jung (57.), 2:6 Diehl (60.), 2:7 Finger (82.).