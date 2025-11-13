GL: Ginsheim gegen die SKV klarer Favorit

Klare Rollenverteilung: Marvin Wiesenäcker (rechts) ist mit dem VfB Ginsheim klarer Favorit im Derby der Fußball-Gruppenliga gegen die SKV Büttelborn (links Ilias Zariouh). Foto: Marc Schueler

Kreis Groß-Gerau (arc). Ein Kreis-Derby steht am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Ginsheim auf dem Programm. Der Tabellenführer der Gruppenliga Darmstadt empfängt zum Rückrundenstart dabei den Vorletzten SKV Büttelborn. Dabei sind die Rollen klar verteilt: der Aufsteiger aus Ginsheim hat die meisten Tore in dieser Saison geschossen (62) und am wenigsten zugelassen (21), während Büttelborn (25/45) in beiden Kategorien im unteren Drittel der Liga rangiert und bislang nur einen Saisonsieg feiern konnte.

„Ich sehe Büttelborn als eine sehr gefährliche Mannschaft an, die wesentlich besser ist, als es die aktuelle Tabellensituation aussagt. Nicht zuletzt gegen Fehlheim haben sie gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, Spitzenmannschaften ein Bein zu stellen. Auch im Hinspiel haben wir uns enorm schwergetan und glücklich gewonnen. Wir sind also gewarnt“, sagt Ginsheims Trainer Jonas Schuster mit Blick auf den ersten Vergleich, den der VfB mit 4:2 gewann. Dass die SKV nur Außenseiter ist, könnte der Mannschaft entgegenkommen, der Druck liegt beim Gegner.

Der SV 07 Geinsheim ist am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Seckmauern gefordert. 1:1 hieß es im Hinspiel, ein Ergebnis, mit dem der Tabellenletzte aus Geinsheim leben könnte. Dass der SV 07 mehr braucht, um doch noch um den Klassenerhalt mitzuspielen, ist unstrittig. Acht Punkte beträgt der Rückstand aktuell auf den Relegationsplatz. Doch in Geinsheim herrscht Zuversicht. „Inklusive unserem Pokalspiel haben wir zwei der letzten drei Pflichtspiele gewonnen und einmal Unentschieden gespielt - wir sind also auf einem guten Weg. Wir wollen sicher nicht an die bayrische Grenze fahren, um die Punkte dort zu lassen und wissen, was auf uns zukommt“, sagt Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez.