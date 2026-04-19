 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

GL: Ginsheim feiert, Rüsselsheim patzt

Viele Tore und überraschende Ergebnisse: Während Tabellenführer Ginsheim Aufsteiger Altheim 11:0 abfertigt, muss Dersim Rüsselsheim einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen.

von Marc Sch�ler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Firat Tayboga (Mitte) von Dersim Rüsselsheim hebt ab, Benjamin Aziz Naffati (hinten) schaut zu. Die Heimniederlage gegen Groß-Bieberau muss der Tabellenzweite hinnehmen. Foto: Uwe Krämer
Firat Tayboga (Mitte) von Dersim Rüsselsheim hebt ab, Benjamin Aziz Naffati (hinten) schaut zu. Die Heimniederlage gegen Groß-Bieberau muss der Tabellenzweite hinnehmen. Foto: Uwe Krämer

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Kreis Groß-Gerau. Zwei Gesichter zeigten die Gruppenligisten aus dem Kreis Groß-Gerau an diesem Spieltag. Tabellenführer Ginsheim und der Tabellenletzte aus Büttelborn geizten nicht mit Toren – allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Vom überraschenden Sieg des SV 07 Geinsheim über FSG Riedrode profitierte Dersim Rüsselsheim, denn der Tabellenzweite unterlag zu Hause gegen Groß-Bieberau.

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Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
11
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Ein wahres Schützenfest feierte der Tabellenführer aus Ginsheim gegen den Überraschungsaufsteiger aus Altheim, der sich in dieser Spielzeit noch nie so düpieren lassen musste. Bereits 7:0 stand es zur Halbzeit und die Partie war entschieden, anschließend ließen es die Gastgeber ruhiger angehen und freuten sich über einen souveränen Sieg und nunmehr wieder elf Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den Verfolger aus Rüsselsheim. „So deutlich wie das Ergebnis war auch das Spiel. Wir haben dominiert, Altheim zeigte wenig Gegenwehr“, berichtet Ginsheims Trainer Jonas Schuster. Tore: 1:0 Özer (6.), 2:0 Özer (16.), 3:0 Kolb (20.), 4:0 Yildiz (25.), 5:0 Wiesenäcker (30.), 6:0 Groß (38.), 7:0 Yildiz (45.), 8:0 Özer (58.), 9:0 Czepecha (61.), 10:0 Czepecha (81.), 11:0 Czepecha (85.).

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
0
1
Abpfiff

Wertvollen Boden im Aufstiegskampf verlor Dersim Rüsselsheim bei der Heimniederlage gegen Groß-Bieberau. Osman Aktuerk gelang das Tor für die Gäste aus dem Odenwald, die demonstrierten, warum sie in der Lage waren, vor wenigen Wochen Tabellenführer Ginsheim in die Schranken zu weisen. Dass Rüsselsheim weiter auf dem Relegationsplatz liegt, hat das Team der überraschenden Heimniederlage von Verfolger Riedrode zu verdanken. Tor: 0:1 Aktuerk (82.)

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
2
4
Abpfiff

Einen überraschenden Auswärtssieg konnte der SV 07 Geinsheim beim Tabellendritten aus Riedrode feiern und bleibt damit auf dem Relegationsplatz der Gruppenliga. „Ein sehr wichtiger Auswärtssieg. Da ist heute eine Last von uns abgefallen, denn nach der Heimniederlage gegen Büttelborn am vergangenen Wochenende hatten wir etwas Druck. Da haben wir die Punkte liegen lassen, heute haben wir sie uns zurückgeholt“, sagte der sportliche Leiter der Geinsheimer Stuart Martinez. Nach einem Elfmetertor zur Führung gelang es den Gästen nicht, den Vorsprung auszubauen, und Fehler auf beiden Seiten führten zum Halbzeitstand von 2:2. Im zweiten Durchgang drehte Geinsheim auf, ging in Führung und machte in der Nachspielzeit den Sack zu. Tore: 0:1 Finger (FE, 4.), 1:1, 1:2 Frick (26.), 2:2, 2:3 Finger (81.), 2:4 Finger (90.).

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
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8
Abpfiff

Auf die gute Leistung vom vergangenen Wochenende aufbauen wollte die SKV Büttelborn, doch dies sollte gegen die TS Ober-Roden nicht gelingen. „Eine desolate Leistung. „Wir pfeifen derzeit personell aus dem letzten Loch und hatten keine fünf Auswechselspieler“, sagte Peter Krieg vom Abteilungsvorstand. So musste sogar verletzungsbedingt Torwart Stefano Francioso als Feldspieler auflaufen, denn Felix Rossmann bekam die Chance, von Beginn an zu spielen. „Das war leider gar nichts heute, aber auch so Tage gibt es.“ Tore: 0:1 Zeise (13.), 0:2 Roth (14.), 0:3 Jozic-Naumann (16.), 0:4 Wertge (31.), 0:5 Zerfass (48.), 0:6 El Mard (49.), 0:7 El Mard (59.), 0:8 Heidenreich (62.).