GL: Ginsheim feiert, Rüsselsheim patzt Viele Tore und überraschende Ergebnisse: Während Tabellenführer Ginsheim Aufsteiger Altheim 11:0 abfertigt, muss Dersim Rüsselsheim einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. von Marc Sch�ler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Firat Tayboga (Mitte) von Dersim Rüsselsheim hebt ab, Benjamin Aziz Naffati (hinten) schaut zu. Die Heimniederlage gegen Groß-Bieberau muss der Tabellenzweite hinnehmen. Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Zwei Gesichter zeigten die Gruppenligisten aus dem Kreis Groß-Gerau an diesem Spieltag. Tabellenführer Ginsheim und der Tabellenletzte aus Büttelborn geizten nicht mit Toren – allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Vom überraschenden Sieg des SV 07 Geinsheim über FSG Riedrode profitierte Dersim Rüsselsheim, denn der Tabellenzweite unterlag zu Hause gegen Groß-Bieberau.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim TSV Altheim TSV Altheim 11 0 Ein wahres Schützenfest feierte der Tabellenführer aus Ginsheim gegen den Überraschungsaufsteiger aus Altheim, der sich in dieser Spielzeit noch nie so düpieren lassen musste. Bereits 7:0 stand es zur Halbzeit und die Partie war entschieden, anschließend ließen es die Gastgeber ruhiger angehen und freuten sich über einen souveränen Sieg und nunmehr wieder elf Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den Verfolger aus Rüsselsheim. „So deutlich wie das Ergebnis war auch das Spiel. Wir haben dominiert, Altheim zeigte wenig Gegenwehr“, berichtet Ginsheims Trainer Jonas Schuster. Tore: 1:0 Özer (6.), 2:0 Özer (16.), 3:0 Kolb (20.), 4:0 Yildiz (25.), 5:0 Wiesenäcker (30.), 6:0 Groß (38.), 7:0 Yildiz (45.), 8:0 Özer (58.), 9:0 Czepecha (61.), 10:0 Czepecha (81.), 11:0 Czepecha (85.).

Wertvollen Boden im Aufstiegskampf verlor Dersim Rüsselsheim bei der Heimniederlage gegen Groß-Bieberau. Osman Aktuerk gelang das Tor für die Gäste aus dem Odenwald, die demonstrierten, warum sie in der Lage waren, vor wenigen Wochen Tabellenführer Ginsheim in die Schranken zu weisen. Dass Rüsselsheim weiter auf dem Relegationsplatz liegt, hat das Team der überraschenden Heimniederlage von Verfolger Riedrode zu verdanken. Tor: 0:1 Aktuerk (82.)

Einen überraschenden Auswärtssieg konnte der SV 07 Geinsheim beim Tabellendritten aus Riedrode feiern und bleibt damit auf dem Relegationsplatz der Gruppenliga. „Ein sehr wichtiger Auswärtssieg. Da ist heute eine Last von uns abgefallen, denn nach der Heimniederlage gegen Büttelborn am vergangenen Wochenende hatten wir etwas Druck. Da haben wir die Punkte liegen lassen, heute haben wir sie uns zurückgeholt“, sagte der sportliche Leiter der Geinsheimer Stuart Martinez. Nach einem Elfmetertor zur Führung gelang es den Gästen nicht, den Vorsprung auszubauen, und Fehler auf beiden Seiten führten zum Halbzeitstand von 2:2. Im zweiten Durchgang drehte Geinsheim auf, ging in Führung und machte in der Nachspielzeit den Sack zu. Tore: 0:1 Finger (FE, 4.), 1:1, 1:2 Frick (26.), 2:2, 2:3 Finger (81.), 2:4 Finger (90.).