GL: Ginsheim dreht nach der Pause auf

Zweimal knallt der Ball an den Pfosten, dann schwinden die Kräfte – und am Ende steht die SKV Büttelborn beim 0:2 gegen Münster, hier Kevin Westerkamp und Daniel Heinz (Mitte) sowie Münsteraner Filip Rubic (links), mit leeren Händen da. – Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Erst Mitte der zweiten Halbzeit konnte der VfB Ginsheim das Ergebnis nach oben schrauben und am Ende einen 6:2-Sieg über den TSV Seckmauern einfahren. Im anstehenden Spitzenspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen die FSG Riedrode muss sich der Gruppenliga-Tabellenführer aber steigern.

Allerdings unterlag Riedrode zu Hause überraschend klar mit 0:6 gegen Auerbach. Dies konnte Dersim Rüsselsheim nutzen und sich mit einem 3:1 über die abstiegsgefährdete SG Wald-Michelbach auf den zweiten Platz vorschieben. Holte der SV 07 Geinsheim beim Vorletzten in Alsbach drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt, ging Schlusslicht SKV Büttelborn gegen den SV Münster leer aus.

Glück des VfB Ginsheim: Lattenpech für Seckmauern

„Das war lange auf Messers Schneide“, sah VfB-Coach Jonas Schuster „kein gutes Spiel“ seiner Elf. „Seckmauern hat gut dagegengehalten und hat uns defensiv mit langen Bällen gefordert.“ Zweimal konnten die Ginsheimer von Glück reden, als die Gäste beim Stand von 2:1 und 3:2 nur die Latte trafen. Mit dem 4:2 von Marcel Czepecha in der 75. Minute war die Gegenwehr von Seckmauern jedoch gebrochen. Andrej Ruder und Can Özer erhöhten noch auf 6:2. Aber das Ergebnis täuscht. „Es war ein Arbeitssieg“, so Schuster. Tore: 1:0 Kolb (5.), 1:1 Klewar (11.), 2:1 Yildiz (27.), 2:2 Calis (62.), 3:2 Czepecha (64.), 4:2 Özer (75.), 5:2 Ruder (83.), 6:2.

„Wir hatten sehr viele Chancen und hätten zur Halbzeit schon 4:1 führen können“, sah Cem Ilhan eine einseitige Angelegenheit seiner Mannschaft, die den Gegner gut im Griff hatte. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Benjamin Neffati auf 2:0 und schob in der 77. Minute noch sein drittes Tor zum 3:1-Endstand nach. Dabei wäre ihm sogar fast ein Viererpack gelungen, aber kurz nach der Halbzeit hatte Neffati einen Kopfball an die Latte gesetzt. Nun will Dersim auch am Mittwoch um 20 Uhr zu Hause gegen den SV Fürth nichts anbrennen lassen. Tore: 1:0, 2:0 Neffati (1., 64.), 2:1 Guarino (70.), 3:1 Neffati (77.).

Geinsheim bei Alsbach mit frühem Doppelschlag

Von vielen Fans begleitet, ging Geinsheim durch ein Kopfballtor von Eric Straub früh in Führung. Danach wurde Leon Jung ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben (17.). Kurz darauf flog ein Freistoß der Gäste aus 25 Metern knapp übers Tor. Alsbach wurde dann zwingender. In der 42. Minute vollendete aber David Seidel eiskalt zum 2:0 für den SV 07. Und fast wäre Patrick Finger vor der Pause bei einem Pfostentreffer noch das 3:0 gelungen. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so gute Lösungen nach vorne gefunden, konnten aber die Führung halten und einen extrem wichtigen Dreier mitnehmen“, freute sich Stuart Martinez, sportlicher Leiter beim SV 07, riesig über den Sieg. Tore: 0:1 Straub (8.), 0:2 Seidel (42.).

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber da fehlte uns das nötige Glück im Abstiegskampf. In der 12. und 14. Minute hatten wir zwei Pfostenschüsse“, trauerte Peter Krieg einer möglichen Führung seiner SKV hinterher. „In der zweiten Halbzeit gingen uns dann die Körner aus. Unser Keeper Stefano Francioso hat uns mit mehreren Paraden vor einer höheren Niederlage bewahrt.“ Tore: 0:1 Korndörfer (36. FE), 0:2 Scholz (51.).





