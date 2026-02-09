GL: Gemischtes Fazit in Seckmauern

Der TSV Seckmauern im Teamkreis. – Foto: Pia Pfeifer

Seckmauern. „Improvisationstalent, Wetterchaos und eine demonstrative Gemeinschaftsaktion“: Die Vorbereitung von Fußball-Gruppenligist TSV Seckmauern auf die zweite Saisonhälfte bietet bis dato keinen Anhaltspunkt für Langeweile. „Das ist eine der nervenaufreibendsten Vorbereitungen meiner Trainerkarriere“, sagt TSV-Spielercoach Lucas Oppermann, der ein gemischtes Zwischenfazit zieht. So starteten die Odenwälder am 24. Januar mit beiden Mannschaften, ehe nur wenige Tage später der Wintereinbruch das Training unmöglich machte. Es folgten Einheiten in der Soccer-Halle und im Fitnessstudio, die letztlich aber „mit wirklichen Fußball-Inhalten wenig zu tun hatten“.

Nachdem das Testspiel gegen die SG Sandbach am 1. Februar aufgrund des schneebedeckten Platzes ausfiel, drohte drohte auch der Test der Zweiten Mannschaft gegen den TSV Eschau auszufallen. Doch es kam anders. So traf sich die Seckmäurer Mannschaft bereits eine Stunde vor dem eigentlichen Treffpunkt und befreite den Platz vom Schnee, sodass das Spiel doch noch stattfinden und der TSV einen 7:1-Sieg feiern konnte. „Das ist diese einzigartige Gemeinschaft und Kameradschaft, die den TSV Seckmauern einfach so auszeichnet“, lobt Oppermann.

Weniger gut gefallen dem 39-Jährigen dagegen die „großen physischen Diskrepanzen“, die in seinem Team nach der zweimonatigen Pause bestünden. Aufgrund einiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle, aber auch wegen der Prioritätenverschiebung während der letzten Wochen, herrschten fitnesstechnisch erhebliche Unterschiede innerhalb der Mannschaft. Oppermann wünscht sich eigentlich „einen intensiveren Konkurrenzkampf“ und „mehr Druck auf die Startelf“, um das Leistungsniveau zu heben. Als Positivbeispiel nennt der Spielertrainer den 19 Jahre alten Neuzugang Benet Alili (TSV Pflaumheim), der sehr akribisch und fleißig arbeite.

Zudem unterstreicht Oppermann seine Freude über den Transfer von Routinier Daniele Toch aus Langstadt, mit dem er bereits in der Regionalliga bei Worms zusammenspielte und der nun zu seinem Co-Trainer avancierte. „Daniele gibt uns ganz viel Ballsicherheit, nimmt damit viel Belastung von der Abwehr und macht unser Spiel ökonomischer. Er ist ein absoluter Gewinn für uns“, sagt Oppermann, der ob der guten Personalsituation im Zentrum gar von „Luxusproblemen“ spricht.