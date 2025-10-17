 2025-10-15T11:43:40.576Z

GL: Geinsheims Niederlagenserie geht weiter

SV 07 verliert gegen TS Ober-Roden und bleibt im Tabellenkeller

Geinsheim (red). Der SV 07 Geinsheim kommt im Tabellenkeller der Gruppenliga nicht vom Fleck. In einer vorgezogenen Partie unterlag das Schlusslicht am Mittwochabend mit 1:2 (0:1) gegen Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden und verharrt mit sechs Punkten auf dem letzten Rang. Ayman Ahmada (31.) hatte die Gäste aus Rödermark vor der Pause in Führung gebracht. Luis Roth (61.) erhöhte für die Turnerschaft nach dem Seitenwechsel und sorgte damit schon für die Entscheidung. Denn so sehr sich die Geinsheimer auch bemühten, mehr als der Anschlusstreffer von Maximilian Losert (80.) sprang nicht heraus – die neunte Niederlage für den SV 07 im 13. Spiel war damit besiegelt.

