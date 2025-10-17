Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Das Team des SV 07 Geinsheim im Mannschaftskreis – Foto: Dominik Claus (Archiv)
GL: Geinsheims Niederlagenserie geht weiter
SV 07 verliert gegen TS Ober-Roden und bleibt im Tabellenkeller
Geinsheim (red). Der SV 07 Geinsheim kommt im Tabellenkeller der Gruppenliga nicht vom Fleck. In einer vorgezogenen Partie unterlag das Schlusslicht am Mittwochabend mit 1:2 (0:1) gegen Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden und verharrt mit sechs Punkten auf dem letzten Rang. Ayman Ahmada (31.) hatte die Gäste aus Rödermark vor der Pause in Führung gebracht. Luis Roth (61.) erhöhte für die Turnerschaft nach dem Seitenwechsel und sorgte damit schon für die Entscheidung. Denn so sehr sich die Geinsheimer auch bemühten, mehr als der Anschlusstreffer von Maximilian Losert (80.) sprang nicht heraus – die neunte Niederlage für den SV 07 im 13. Spiel war damit besiegelt.