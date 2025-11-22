GL: Geinsheim macht »überragendes Spiel«

Jubel beim SV 07 Geinsheim. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:0-Sieg endete die Donnerstagspartie in der Gruppenliga für den SV 07 Geinsheim bei der TSV Auerbach. Langsam aber sicher klettern die Geinsheimer aus dem Tabellenkeller und haben nun aus den letzten vier Partien zehn Punkte mitgenommen. „Vor dem Spiel wurden wir vom Stadionsprecher als Kellerkind betitelt. Das hat uns motiviert, und wir waren mit allen Spielern von der ersten Minute an voll da“, berichtet der Sportliche Leiter Stuart Martinez.

Eine Kollektivleistung führte dabei zum Sieg, die Geinsheim in dieser Saison so noch nicht zeigen konnte. „Wir haben dann ein überragendes Spiel gemacht, und der Sieg stand nie in Frage. Wir sind also doch nicht das Kellerkind, als das wir betitelt wurden.“ Tore: 0:1 Seidel (25.), 0:2 Brehm (49.), 0:3 Brehm (64.), 0:4 Finger (74.) SV 07 erwartet Spitzenreiter – Büttelborn erwartet Dersim

Nun stehen zwei Kreis-Derbys am Sonntag in der Gruppenliga an. Dabei tritt Spitzenreiter VfB Ginsheim beim SV 07 an (14.30 Uhr) und ist aufgrund der jüngsten Ergebnisse des Gegners gewarnt. „Ich denke, wir erwischen Geinsheim zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie scheinen aktuell von Woche zu Woche besser in Fahrt zu kommen und haben auf eigenem Platz bereits Topteams wie Riedrode und den FC Fürth geschlagen. Ich erwarte ein absolutes Kampfspiel auf einem schwer zu bespielenden Untergrund“, warnt VfB-Trainer Jonas Schuster davor, den SV 07 zu unterschätzen. Vor allem der Schlendrian seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit macht ihm hierbei Sorgen. So könnte es in Geinsheim fatal sein, nur alleine auf eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu setzen, um am Ende zu gewinnen.

Morgen, 14:30 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 14:30 PUSH

„Das 4:0 in Auerbach zeigt, dass sich unser Aufwärtstrend fortsetzt. Den Schwung wollen wir gerne mitnehmen. Wir wissen aber auch, was für eine starke Mannschaft Ginsheim hat und dass sie zurecht Tabellenführer sind“, so Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez dazu. Das Hinspiel gewann Ginsheim mit 5:1.

Morgen, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:30 PUSH