GL: Fürth fordert Riedrode im Topspiel

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Spitzenspiel in der Gruppenliga: Aufsteiger FC Fürth, der sich nach starkem Lauf auf den dritten Tabellenplatz gespielt hat, gibt am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarte beim Zweiten FSG Riedrode ab. Die Odenwälder haben drei Punkte Rückstand, allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto als die Elf aus dem Ried.

„Wir wissen, wer kommt, aber der Gegner soll sich nach uns richten“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Die heimstarken Gastgeber (18 Punkte in sieben Spielen) peilen drei Punkte an. „Wir sind guter Dinge“, sagt Göck, zumal am Sonntag lediglich Mario Basyouni (muskuläre Probleme) auszufallen droht. Fürths Sportdirektor Marco Knapp hat den Blick indes vor allem auf das Personal gerichtet, denn „die Kaderbreite ist aktuell nicht da“. Der FC beklagt einige Verletzte, Yannik SIelmann ist zudem krank. „Wir haben momentan nur zwei bis vier Alternativen auf der Bank“, so Knapp.

Die Personalsituation ist fast unverändert gegenüber der Vorwoche, allerdings muss SGW-Trainer Benjamin Sigmund auf seinen Top-Torjäger Kim Naas verzichten, der Gelb-Rot-gesperrt ist – eine Nachwirkung der Partie gegen Riedrode, die 0:4 verloren ging. „Wir haben nochmal darüber gesprochen“, sagt Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW. Die Niederlage sei abgehakt: „Der Rasenplatz in Münster ist schwierig für uns, aber wir werden alles geben, um Zählbares mitzunehmen.“

Jonas Flohr und Marvin Jöst sind wieder eine Option für SVF-Trainer Jochen Ingelmann, womit sich die zuletzt angespannte Personalsituation etwas entkrampft. Patrik Babic mit überdehnten Bändern im Knie wird dem Tabellen-14. noch drei bis vier Wochen fehlen. Die Fürther stellen sich derweil auf ein schweres Spiel gegen Fehlheim ein, „eine gute Truppe mit vielen individuell starken Spielern“, wie Ingelmann sagt. „Das wird ein ganz anderes Spiel wie gegen den TSV Seckmauern.“ Da erreichten die Odenwälder ein 3:3. „Aber wir haben Fehlheim letztes Jahr dreimal geschlagen, zweimal in der Liga, einmal im Pokal“, hofft Ingelmann auf das nächste Erfolgserlebnis. „Wir haben da in jedem Fall noch etwas gutzumachen“, kennt auch Fehlheims Trainer Sebastian Lindner die Statistik. Lindner ist sich aber bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird, auch wenn sich die Fürther aktuell im letzten Drittel der Tabelle wiederfinden. Der VfR-Coach verweist dabei auf die SV-Tugenden, die seinem Team zuletzt das Leben schwer gemacht haben und gegen die es Lösungen zu finden gilt: „Fürth wird über den Kampf und Einsatzwillen sowie aus einer starken Deckung heraus auf Umschaltmomente setzen. Da gilt es für uns, sehr aufmerksam zu sein und nichts zuzulassen.“ Der Fehlheimer Trainer glaubt, dass seine Mannschaft viel Ballbesitz haben wird: „Dabei ist gegen ein tief und dich gestaffelten Gegner auch Geduld gefragt.“ Luke Steinmetz, Cassidy Royo, Tim Hechler und Harris Yohendran fehlen, Kapitän Kevin Lortz kehrt nach einer Sperre wieder in den Kader zurück. FC 07 vertraut weiter dem Duo Renner/Franke