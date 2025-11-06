In der Gruppenliga ist Viktoria Griesheim gegen den SV Fürth gefordert. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

GL: Für Griesheim zählt nur ein Sieg Altheim und Groß-Bieberau gegen Kellerkinder +++ FCA vor schwerster Aufgabe Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim TSV Altheim Seckmauern + 14 weitere

Darmstadt . In der Gruppenliga ist mit dem Spieltag am Sonntag (Anstoß jeweils 14.30 Uhr) die Hinrunde beendet. Viktoria Griesheim trifft dabei auf den SV Fürth, der mit bislang nur drei Siegen in der Abstiegszone feststeckt. Für die Griesheimer zählt gegen die Gäste nur ein Sieg, hat man bislang doch eher eine mittelprächtige Runde gespielt. Bisher stehen schon sechs Niederlagen in der Bilanz der Viktoria. Ziel sollte daher sein, bis zum Beginn der Winterpause Ende November noch wichtige Zähler zu sammeln, um sich nach oben orientieren zu können.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim SV Fürth SV Fürth 14:30 PUSH

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim FC Alsbach FC Alsbach 14:30 PUSH Eine dem Anschein nach unlösbare Mission hat der FC Alsbach zu verrichten. Es gilt, beim Spitzenreiter VfB Ginsheim zu bestehen. Nicht nur, dass Alsbach nach einer Niederlagenserie derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. Auch der Spielabbruch vergangenen Sonntag auf eigenem Platz gegen den TSV Altheim belastet die Alsbacher, die auf jeden Fall bemüht sein werden, sich in Ginsheim gut aus der Affäre zu ziehen. Bis zum Beginn der Winterpause will man versuchen, die Abstiegsränge zu verlassen. Den Grundstein hierfür wird man aber wohl nicht in Ginsheim legen können.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Altheim TSV Altheim SKV Büttelborn Büttelborn 14:30 PUSH

Aufsteiger TSV Altheim empfängt die SKV Büttelborn. Während die Gastgeber bislang eine gute Saison spielen, sieht es für Büttelborn ziemlich düster aus. Nach einer Vielzahl von Abgängen vor der Runde stehen die Gäste auf dem vorletzten Tabellenplatz und haben erst einen Sieg eingefahren. Altheim ist also favorisiert, darf die kämpferischen Gäste aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Ähnliches gilt für den SV Groß-Bieberau, der zuletzt mit einem Sieg beim SV Münster aufwarten konnte. Nun empfangen die Odenwälder Schlusslicht SV 07 Geinsheim und haben einen Heimerfolg fest eingeplant. Allerdings haben die Geinsheimer vergangenen Sonntag mit einem Heimsieg gegen den FC Fürth, dem zweiten in dieser Saison überhaupt, aufhorchen lassen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern SV 1919 Münster SV Münster 14:30 PUSH