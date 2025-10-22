GL: FSG und SVK wollen nachlegen

Bergstraße (jz/atth). Drei Punkte trennen den Tabellenzweiten der Gruppenliga, FSG Riedrode, vom Spitzenreiter VfB Ginsheim (35 Zähler). Im vorgezogenen Spiel beim Tabellenachten SV Groß-Bieberau – am Wochenende wird in Groß-Bieberau Kerwe gefeiert – könnte die Elf von Trainer Tobias Beltz dem Tabellenführer am Donnerstag (20 Uhr) nun so richtig auf die Pelle rücken.

Nichts anderes haben die Riedroder vor, die mit gehörigem Rückenwind an den Nordrand des Odenwaldes fahren. Schließlich gewann die Beltz-Elf am Sonntag das Spitzenspiel gegen den FC Fürth verdient mit 4:2. „Der Erfolg bestätigt, dass wir bislang vieles richtig gemacht haben“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG.

Und so hat sich Riedrode auch schon ein neues Etappenziel gesetzt – bis zum Jahresende will man sich oben in der Tabelle festbeißen. „Es gibt momentan keinen Grund, daran zu zweifeln“, sagt Göck, dessen Team gegen Fürth vor allem in der zweiten Halbzeit mit einem starken Schlussspurt und – einmal mehr – auch späten Toren überzeugen konnte.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) empfängt darüber hinaus der SV Kirschhausen in der Kreisliga B die SG Gronau. Beim Vorletzten aus dem Heppenheimer Stadtteil herrschte am Sonntag nach dem 8:1-Heimsieg im Kellerduell gegen den TSV Elmshausen Partystimmung pur. „Das eine oder andere Getränk haben wir zu uns genommen. Aber ausgeartet ist es nicht“, verrät Kirschhausens neuer Trainer Sascha Schmitt.

Zuversicht bei SVK-Coach Sascha Schmitt

Für den SVK war der Erfolg nach zuvor nur einem Punkt aus zehn Spielen gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg. Das gute Gefühl aus dieser Begegnung gelte es nun auf das Spiel gegen die zwölftplatzierte SG zu übertragen. „Dann ist auch in diesem Spiel für uns etwas drin“, weiß Schmitt. Dabei sei es wichtig, dass seine Elf den „kompakten“ Gronauern entsprechend robust begegne. „Zwar definieren sich die Gronauer weniger über Einzelspieler, sondern kommen mehr über das Kollektiv. Doch wir tun gut daran, mal näher hinzusehen, was denn so ein Nicolas Rettig oder die beiden Lucic-Brüder so machen“, fordert Schmitt erhöhte Aufmerksamkeit seiner Spieler.





