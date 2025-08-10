Jubel bei der FSG Riedrode. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

GL: FSG Riedrode zieht Nullsieben den Zahn Beltz-Elf liegt in Bensheim zur Pause schon 3:0 vorne / Wald-Michelbacher Fehlstart

Bergstraße (fran/maz/ü). Die SG Wald-Michelbach hat in der Gruppenliga einen veritablen Fehlstart hingelegt, nach dem 1:6 in der Vorwoche hieß es nun 0:5 aus Sicht der Odenwälder im Kreis-Vergleich beim VfR Fehlheim. Ein Start nach Maß ist dagegen der FSG Riedrode gelungen, dem 1:0-Auftaktsieg gegen Griesheim ließ die Elf um Trainer Tobias Beltz am Sonntag im zweiten Bergstraßen-Duell des Tages ein 5:3 beim FC 07 Bensheim folgen.

Die FSG hat den Auftaktsieg gegen Griesheim sprichwörtlich vergoldet, zeigte dabei nach Angaben ihres Sportlichen Leiters Thorsten Göck aber zwei Gesichter. „In der ersten Halbzeit haben wir defensiv nichts zugelassen und vorne drei Tore erzielt. In der zweiten Hälfte wurde es dann teilweise etwas wild“, bilanzierte der Funktionär. Zwar kamen die Nullsiebener nach dem Seitenwechsel auf 2:3 heran, unmittelbar nach der verpassten Großchance zum 3:3-Ausgleich in der 81. Minute schlugen die Gäste aber zurück. „Das 4:2 durch Dominik Dietzel hat Bensheim den Zahn gezogen, mit dem 5:2 haben wir d“, sagte ein sichtlich zufriedener Göck, der sich jedoch über die drei Gegentore ärgerte. „Das waren alles Standards, das können wir schon deutlich besser verteidigen.“ – Tore: 0:1 Schuchmann (4.), 0:2 Kilian (6.), 0:3 Münch (35.), 1:3 Spengler (50.), 2:3 Konietzko (75.), 2:4 Dietzel (82.), 2:5 Akcan (89.), 3:5 Orhan (90.+1). – Schiedsrichter: Nothnagel (Darmstadt). – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Die Gäste waren vom Anpfiff weg auf Schadensbegrenzung aus, verteidigten dicht gestaffelt und bereiteten den Fehlheimern zunächst Probleme. „Doch nach einer Trinkpause haben wir es endlich gut gemacht, uns besser bewegt und die Räume gut bespielt“, war VfR-Trainer Sebastian Lindner froh, dass bei den überlegenen Platzherren nach einer knappen halben Stunde der Knoten platzte. „Wir haben uns in einer Drangphase dann auch belohnt.“ Schon zur Halbzeit war die Partie entschieden. Wald-Michelbachs Co-Trainer Andreas Lerchl fehlten zunächst die Worte, ehe er dann doch deutlich wurde: „Wenn man keine Zweikämpfe führt, kann man in dieser Spielklasse kein Spiel gewinnen. Das war letzte Woche schon so und heute wieder. Auch für die nötige Fitness ist jeder Spieler letztlich selbst verantwortlich.“ Jeder Akteur müsse sich „nun an die eigene Nase packen“, forderte Lerchl. – Tore: 1:0 Perchner (33.), 2:0 Herbel (37.), 3:0 Perchner (38.), 4:0 Herbel (68.), 5:0 Frick (90.). – Schiedsrichter: Walther (Heusenstamm). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Perchner, Politakis/keine.

Im Vergleich zur Vorwoche nahm TSV-Trainer Giuliano Tondo nur eine Änderung vor: Terry Grossklos ging auf die Bank, für ihn rückte Ellington Haskel Fuller in die Startelf. Die Rot-Weißen waren daher eingespielt, traten wieder überlegen auf und führten nach zehn Minuten 2:0. Tondo war daher mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und monierte nur, dass man den Gegner „zweimal eingeladen“ habe. Doch mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel und er Tabellenführung kann die TSV abermals zufrieden sein. – Tore: 0:1 de Simone (6.), 0:2 Fuller (10.), 1:2 (25.), 1:3 Brunner (75.), 2:3 (90.). – Schiedsrichter: Challioui (Offenbach). – Zuschauer: 300. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Walter (85./Auerbach). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Hilgert, Arnold.