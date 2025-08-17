GL: FSG Riedrode stürmt an die Spitze

Jubel bei der FSG Riedrode. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

Bergstraße (jz/maz/kr/ ü). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel hat die FSG Riedrode Platz eins in der Gruppenliga übernommen. Die TSV Auerbach hat ebenfalls den dritten Dreier eingefahren. Große Freude auch beim FC Fürth: Die Mannschaft von Trainer Ralf Rippender gewann mit 2:1 (1:1) bei den ambitionierten Fehlheimern.

Der erste Saisonsieg des Aufsteigers war verdient. Die Gäste spielten aus einer stabilen Verteidigung gezielt nach vorne, wollten Nadelstiche setzen. Und dies ist ihnen auch gelungen. Doch auch Fehlheim hatte seine Chancen. FC-Trainer Ripperger: „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können.“ Noch nicht alles sei perfekt gelaufen, sagte auch FC-Sportdirektor Marco Knapp: „Aber am Ende war es eine tolle Mannschaftsleistung.“ Der FC Fürth blickt denn auch auf einen akzeptablen Saisonstart zurück mit vier Punkten aus drei Spielen. „Das ist okay“, sagte Knapp. VfR-Trainer Sebastian Lindner sprach von einem weitgehend ausgeglichenen Spiel. „Das 0:1 haben wir nach einem individuellen Fehler kassiert.“ Das 1:1 nach Lattenabpraller erzielte Paul Herbei dann aber umso sehenswerter. Doch Fürth blieb dran. Ripperger: „Am Ende hatte wir einen Tick mehr klare Chancen, aber der Torwart von Fehlheim war auch sehr gut.“ „Wir betreiben noch zu viel Aufwand und belohnen uns zu wenig – daran müssen wir noch arbeiten“, sagte Lindner zum Spiel seiner Elf: „30 Minuten mutig Fußball spielen reicht halt nicht. Das Ergebnis ärgert – wir haben Ansprüche, und denen sind wir heute nicht gerecht geworden.“ Tore: 0:1 Sielmann (26.), 1:1 Herbel (44.), 1:2 Gärtner (73.). – Schiedsrichter: Simic (Offenbach). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Rot für Turzer (86., FCF) wegen Zeitspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

„Wir freuen uns über die aktuelle Tabellensituation, aber das sind erst mal neun Punkte gegen den Abstieg“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Der Sieg war hochverdient nach „einem der besten Spiele unserer Mannschaft, das ich hier gesehen habe. Das war nochmal dominanter wie gegen Bensheim“, wie Göck sagte. Die Gastgeber ließen Rüsselsheim nicht ins Spiel kommen, waren stets Herr der Lage. Göck: „Wir dürfen uns auf dem Erfolg jetzt aber nicht ausruhen – am Mittwoch gegen Altheim müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen.“ Das Spiel gegen Dersim stand am Sonntag auf Wunsch der Gäste unter Beobachtung durch den Verband. Tore: 1:0 Kilian (12.), 2:0 Siegler (14.), 3: 0 Schuchmann (22.), 4:0 Klauder (32.), 5:0 (40., Eigentor), 6:0 Asutay (65.). – Schiedsrichter: Barbu (Steinheim). – Zuschauer: 130. – Beste FSG-Spieler: Salzmann, Schuchmann.

Der FC 07 verzweifelte an der disziplinierten und kompakten SV-Verteidigung. „Die Bemühungen waren da, dann wurden aber manchmal die falschen Entscheidungen getroffen“, berichtete Trainer Peter Brandenburger, der zudem ein Mehr an Ballbesitz bei seiner Elf beobachtete. Nach einer Viertelstunde Schönwetterfußball führte die erste nennenswerte Aktion zum 1:0. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, kritisierte Brandenburger. Auch wenn Bensheim ein optisches Übergewicht hatte, konnte der Coach keine zwingende Chance für sein Team feststellen. Zu allem Überfluss musste bei den Gästen der spielende Co-Trainer Oliver Schmitt schon nach fünf Minuten vom Feld, weil alte Probleme mit der Wade auftraten. Ob er in der englischen Woche am Mittwoch beim SV Fürth dabei sein kann, ist noch offen. Tore: 1:0 Scholz (16.), 2:0 Butt (89.). – Zuschauer: 250. – Beste 07-Spieler: keine.

TSV Auerbach – FC Alsbach 3:1 (0:1). Obwohl Auerbach mehr Ballbesitz hatte, wurde es in den ersten 30 Minuten kaum gefährlich, da Alsbach kompakt verteidigte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff hatten die Gäste die Möglichkeit zum 2:0, ehe sich Auerbach fing und ausglich. Nach Chancen auf beiden Seiten war es abermals die TSV, die effizienter im Abschluss war. TSV-Trainer Giuliano Tondo sagte nach Abpfiff: „Es war nicht unser bestes Spiel, zeigt aber unsere Qualität, dass wir trotzdem gewonnen haben.“ Tore: 0:1 Crössmann (45.+3), 1:1 Hami (51.), 2:1 Arnold (68.), 3:1 Fuller (80.). – Schiedsrichter: Aamer (Wiesbaden). – Zuschauer: 150. – Beste TSV-Spieler: Türkyilmaz, Arnold.