GL: FSG Riedrode lässt sich den Schneid abkaufen

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Die spielfreie Zeit habe sich bemerkbar gemacht, sagte Göck. Denn Riedrode hatte vor dem 3:3 vergangenen Samstag gegen Modau zwei Wochen Pause. In Hahn sei man nun wieder in alte Muster zurückgefallen, so Göck: „Hahn hat mit allen Mitteln versucht, unser Spiel zu unterdrücken.“ Neun Gelbe Karten, dazu eine Rote, gab es für die engagierten Gastgeber. „Wir müssen die Jungs jetzt nochmal wachrütteln für die letzten Spiele, denn wir wollen die Runde mit positiven Gedanken beenden“, fordert der Sportliche Leiter.