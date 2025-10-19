GL: FSG Riedrode dreht das Spitzenspiel

Der Elfer sitzt: Im Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga gleicht Aramis Asutay (FSG Riedrode) zum 2:2 gegen den FC Fürth aus. Am Ende gewann der Tabellenzweite mit 4:2 gegen den bisherigen Dritten aus dem Odenwald. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (jz/nico/ü). Die FSG Riedrode und der FC Fürth lieferten sich ein echtes Spitzenspiel, Gruppenliga-Fußball auf technisch hohem Niveau. Am Ende wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen, doch die Gastgeber hatten auch das Glück auf ihrer Seite beim 4:2-Erfolg. Der FC 07 Bensheim war dagegen im Heimspiel gegen Spitzenreiter VfB Ginsheim ohne echte Siegchance.

Die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz war eiskalt im Torabschluss, vor allem in der zweiten Halbzeit. Fürth, vor der Pause das aktivere Team, hatte fünf bis sechs gute Torchancen. „Zwei Riesenchancen für Fürth, die unser Torwart Rico Ochsenschläger aber klasse pariert hat“, beobachtete Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der Riedroder. Die FSG überzeugte derweil mit sehenswerten Toren – das 1:1 erzielte Timo Klauder aus 30 Metern, traf später in Halbzeit zwei aus 25 Metern die Latte. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, in der zweiten hat uns die Energie etwas gefehlt“, erkannte FCF-Sportdirektor Marco Knapp. Fürth musste kurzfristig auf Ole Gärtner und Luca Sielmann verzichten. Knapp: „Es wäre möglich gewesen, etwas mitzunehmen, aber aufgrund der Personalsituation kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen“. FC-Trainer Ralf Ripperger konnte mit dem Ergebnis einigermaßen leben. „Das müssen wir akzeptieren – aber wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die das Spiel auch hätte gewinnen können“. Doch am Ende hätten auch aufgrund der schweren Partie vom vergangenen Mittwoch gegen Auerbach die Körner gefehlt. „Das heute tut weh, aber sonst haben wir uns in der Liga gut eingefunden“, sagte Ripperger. Tore: 0:1 Adamek (30.), 1:1 Klauder (32.), 1:2 Gebhardt (43.), 2:2 Asutay (49., Handelfmeter), 3:2 Akcan (77.), 4:2 Schwaier (90+4). – Schiedsrichter: Bernstein (Susgo Offenthal). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die Gäste kassierten drei Platzverweise, doch Fürth konnte seinen Vorteil in der Schlussphase nicht in Kapital umschlagen. „Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand“, sagte SVF-Trainer Jochen Ingelmann. Die Anfangsphase indes gehörte den Fehlheimern. „In den ersten 15, 20 Minuten war der VfR klar besser – in der ersten Halbzeit haben wir nicht viel Zugriff auf das Spiel gehabt“, sagte Ingelmann. Doch in der Schlussphase hatten die Gastgeber den Moment auf ihrer Seite, liefen in Überzahl aber in einen Konter. Tore: 0:1 Herbel (8.), 1:1 Schwinn (48.), 1:2 Perchner (87.). – Schiedsrichter: Geipel (Wiesbaden). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Müller (77., VfR) wegen wiederholten Foulspiels, Gelb-Rot für Gärtner (90., VfR) wegen Meckerns, Gelb-Rot für Herbel (90.+6, VfR) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Einstellung und den Willen konnte man den Bensheimern nicht absprechen. Diese Tugenden waren vorhanden, doch am Ende wurde der Tabellenführer von der Mainspitze seiner Favoritenrolle mehr als gerecht, beherrschte klar den Ball und den Gegner. Die Nullsiebener boten mit Niclas Blüm nur eine Spitze auf, wollten sich auf die Defensive konzentrieren und so lange wie möglich die Null halten. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, traf doch Marcel-Rene Stein kurz nach dem Anpfiff zum 0:1. Somit war der FC 07 schon früh zum Agieren gezwungen, gegen die gut gestaffelten Gäste fand er jedoch kein Durchkommen. Tore: 0:1 Stein (6.), 0:2 Wiesenacker (35.), 0:3 Yildiz (15.), 0:4 Lutz (71.). – Schiedsrichter: Barbu (Steinheim). – Zuschauer: 70. – Beste Bensheimer: Gierl, Budimir.

Die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund war stark ersatzgeschwächt, musste mit Kim Naas, David Schmidt und Philip Trares auf drei Offensivspieler verzichten. Dennoch: „Es wäre mehr drin gewesen“, sagte der Sportliche Leiter Jörg Gräber. Doch beide Mannschaften hätten sich nicht mit Ruhm bekleckert. „Das war ein typisches 0:0-Spiel“, bilanzierte Gräber. Tore: 1:0 Kreher (37.), 2:0 Abreha (76.), 3:0 Hamed (85.). – Schiedsrichter: Wagner (FC Seckbach). – Zuschauer: 80. – Bester SGW-Spieler: Denis Dörsam.