Die Spieler der FSG Riedrode beim Jubeln. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

GL: FSG nimmt Fürther Geschenke gerne an Riedrode verteidigt mit 4:2-Sieg Platz eins +++ Sprachlosigkeit in Wald-Michelbach +++ Beim FC 07 platzt der Knoten

Bergstraße (jz/maz/ü). Der Knoten ist geplatzt: Der FC 07 Bensheim hat am fünften Spieltag der Gruppenliga-Saison den ersten Sieg eingefahren. Dagegen erlebte die SG Wald-Michelbach ein Debakel. Für die TSV Auerbach gab es nach einem guten Start mit drei Siegen aus drei Spielen nun die zweite Niederlage in Folge.

Die FSG Riedrode drehte in der Schlussphase auf und gewann mit späten Toren von Kevin Siegler und dem eingewechselten Nicolas Worch noch deutlich. SVF-Trainer Jochen Ingelmann war denn auch überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Wir hatten keinen guten Tag“, sagte er. Denn die Gastgeber fanden nie richtig zu ihrem Spiel, hatten nicht die gewohnte Passqualität. „Wir waren an allen Gegentoren massiv beteiligt“, ärgerte sich Ingelmann. Die Arbeit gegen den Ball war für den Coach nicht zufriedenstellend: „Das Spiel am Mittwoch hat zwar viel Kraft gekostet, aber heute hat bei uns gar nichts funktioniert – das ist nicht, was wir können und wollen“. Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, sprach von einer umkämpften Partie. Leistungsträger Rene Salzmann musste aus beruflichen Gründen kurzfristig absagen. „Aber die Nachrücker haben es alle sehr erwachsen gemacht, Kompliment an die Jungs.“ Fürth habe seine Mannschaft nach dem 2:2 zwar unter Druck gesetzt. „Aber wir sind ruhig geblieben“, lobte Göck. Und am Ende hatte Riedrode mit seiner Herangehensweise wieder Erfolg, landete den fünften Sieg im fünften Spiel. Tore: 0:1 Schuchmann (14.), 0:2 Akcan (26.), 1:2 Weise (43.), 2:2 Kabel (73.), 2:3 Siedler (80.), 2:4 Worsch (87.). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: keine/Siegler.

Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, war sprachlos. „Ich konnte heute nichts Positives erkennen“, sagte er und ärgerte sich: „Jetzt haben wir nach vier Spieltagen 20 Gegentore.“ Die SGW-Abwehr war gestern völlig überfordert. „Wir haben eine Dreierkette gestellt, und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ratlos“, sagte Gräber. Auch die Einstellung war auf einem Tiefpunkt. „Ich habe unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren noch nicht so desolat gesehen“, sagte Gräber. Und schon am Donnerstag geht es für die SGW gegen Aufsteiger FC Fürth weiter. Tore: 1:0 Wiesenäcker (6.), 2:0 Yildiz (10.), 3:0 Stein (19.), 4:0 Özer (26.), 5:0 Lutz (33.), 6:0 Wiesenäcker (46.), 7:0 Yildiz (55.), 8:0 Özer (86.). – Schiedsrichter: Jahnel. (SG Hundstadt). – – Zuschauer: 100. – Beste SGW-Spieler: keine.

Die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Ripperger überzeugte beim starken Aufsteiger mit Effizienz. „Wir haben diesmal aus unseren Chancen mehr gemacht“, freute sich FC-Sportdirektor Marco Knapp. Fürth spielte von Anfang an gut und engagiert, ging verdient durch Jan Gebhardt in Führung und hielt auch der Druckphase der Gastgeber stand, die sich in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit aufgebaut hatte. Das 2:0 der Gäste war dabei besonders sehenswert: Schuss aus gut 45 Metern über den Torwart. „Das war fast von der Mittellinie – ein Highlight“, sagte Knapp. Der TSV Altheim war allerdings auch der erwartet schwere Gegner. „Wir mussten kompakt verteidigen und auch stark leiden“, so der FC-Sportdirektor. Doch am Ende landete der FCF verdient seinen zweiten Saisonsieg. Tor: 0:1 Gebhardt (31.), 0:2 Adamek (69.), 0:3 Gebhardt (83.), 1:3 (85.). – Schiedsrichter: Bittner (TSV Heiligenrode). – Zuschauer: 150. – Beste FCF-Spieler: Gebhardt, Knauer.

In der Rückrunde der Vorsaison hatte Bensheim zu Hause 1:8 gegen Geinsheim verloren. Nun war den Nullsiebenern von Beginn an anzusehen, dass es dieses Mal einen anderen Spielverlauf geben sollte. Timo Seyfried klärte in der Anfangsphase gleich mal mit einer riskanten, aber fairen Grätsche den Ball ins Seitenaus – und das etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor. Mitspieler Niclas Kupka setzte sich anschließend im Luftzweikampf durch, dann war es abermals Kupka, der früh einen Angriff des Gegners verhinderte. Trotzdem konnten die Bensheimer nicht jeden Angriff unterbinden, weil sie bisweilen zu unkonzentriert waren. Im Angriff lief es besser. Zur vielleicht spielentscheidenden Szene kam es in der 33. Minute. Stürmer Niclas Blüm warf sich im eigenen Strafraum in einen Schuss, der wohl im Tor gelandet wäre und den 1:2-Rückstand bedeutet hätte. Im Gegenzug setzte sich Fabio Hechler auf der rechten Außenbahn durch und schoss den Ball ins lange Eck zur 2:1-Führung. „Kämpferisch war es heute eine gute Leistung“, so Trainer Brandenburger. Auch in der zweiten Halbzeit war der FC 07 stark in den Zweikämpfen und brachte den Vorsprung ins Ziel. Tore: 0:1 Seidel (22.), 1:1 Albrecht (30.), 2:1 Hechler (33.), 3:1 Budimir (90.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Safi (Hanau). – Beste Spieler: Dingeldey, Capello/Engel, Melchior.