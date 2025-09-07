GL: Festtag für die Fürther Vereine

Bergstraße. Der FC 07 Bensheim hat in der Gruppenliga mal wieder zurückgeschlagen und gegen Schlusslicht SG Wald-Michelbach den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die FSG Riedrode indes hat ein wenig von ihrer Souveränität der ersten Spiele eingebüßt. Aufsteiger FC Fürth hat seine Partie bei Absteiger Viktoria Griesheim ebenso gewonnen wie der SV Fürth seine Heimbegegnung gegen den SV Geinsheim. Das zweite Bergstraßen-Derby zwischen dem VfR Fehlheim und der TSV Auerbach dauerte bei Redaktionsschluss dieser Seite noch an.

Bensheim erhöhte mit Wiederanpfiff den Druck. Mit dem ersten Bensheimer Tor machte sich wieder Verunsicherung breit in den Reihen der Überwälder, und der FC 07 nutzte seine Chancen. „Das war mehr als unglücklich, weil unsere Leistung bis dahin überzeugend war“, sagte Gräber. Tore: 0:1 Schmidt (13.), 0:2 Mecini (26.), 1:2 Budimir (55.), 2:2 Ingo Dörsam (72., Eigentor), 2:3 Pudic (78.), 3:3 Budimir (81.), 4:3 Konietzko (84.). – Schiedsrichter: Scherthan (Bischofsheim). – Bes. Vorkommnisse: Rot für Albert (SG, 17.) wegen Notbremse und Capello (FC 07, 30.) wegen Foulspiels. – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Dennis Konietzko, Sheji/Denis Dörsam.

Bensheim kam nicht gut ins Spiel und profitierte selbst von einer frühen Roten Karte des Gegners zunächst nicht. „Das Gegentor hat uns aus dem Konzept gebracht“, sagte Trainer Peter Brandenburger, dessen Team kurz danach den 0:2-Rückstand hinnehmen musste. Doch in der Kabine fand Brandenburger die richtigen Worte. Selbst das Gegentor zum 2:3 nach einer verunglückten Abwehraktion brachte den Traditionsverein nicht aus der Ruhe. Als „fragwürdig“ bezeichnete Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, die Rote Karte für Steffen Albert. Dennoch sei sein Team spielbestimmend gewesen, und Kim Naas vergab noch vor der Pause die große Chance auf das 3:0.

Das war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Ripperger, vor allem in der Anfangsphase. „In den ersten 30 Minuten hatten wir Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen“, sagte Sportdirektor Marco Knapp. Denn der Absteiger startete mit Tempo, und „da hatten wir Glück, dass Geinsheim zwei, drei Chancen ausgelassen hat“, wie Knapp sagte. Doch die Gäste steigerten sich, verteidigten gut und machten schnell ihre Tore. „In den letzten 20 Minuten standen wir dann aber noch mal unter Druck“, beobachtete Knapp. Doch Neuzugang Tom Dahlke parierte herausragend. „Als Team haben wir heute bis zum Ende gekämpft“, lobte der Funktionär. Tore: 0:1, 0:2 Adamek (35., 53.), 0:3 Gebhardt (61., Foulelfmeter), 1:3 Lorenz (81.). – Schiedsrichter: Schubert (TuS Lindenholzhasuen). – Zuschauer: 150. – Beste FC-Spieler: geschlossene Leistung.

Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, sprach von der bislang schlechtesten Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison. Zweikampfverhalten, Passgenauigkeit – alles sei nicht optimal gewesen. „Die taktischen Vorgaben wurden heute außerdem nicht umgesetzt“, sagte Göck und resümierte: „Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein, es war diesmal nicht mehr zu holen“. Riedrode zehrt noch vom guten Saisonstart, aber „langsam müssen wir uns das Glück wieder erarbeiten“. Tore: 1:0, 2:0 Ramaki (8., 18.), 2:1 Kilian (29.), 2:2 Salzmann (56.). – Schiedsrichter: Hautzel (TuS Wiebelau). – Zuschauer: 80. – Beste FSG-Spieler: keine.

Sonderlob von Ingelmann für ein Quartett

Fürths Trainer Jochen Ingelmann sprach von einer zerfahrenen Partie: „Das war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel.“ Den Gastgebern steckte die Begegnung vom vergangenen Mittwoch zudem noch in den Knochen. Und so war gestern bei Fürth vor allem individuelle Klasse gefragt: Yannick Marx, Jonas Flohr und Lars-Eric Schwinn wurden diesbezüglich denn auch zu den Matchwinnern bei den Odenwäldern mit starken Einzelaktionen, Toren und Torvorlagen. „Alle drei waren maßgeblich am Erfolg beteiligt“, lobte Ingelmann. Doch bester Fürther war für den Coch dann doch Björn Kabel. „Wir waren konsequent und haben nach dem Rückstand gut reagiert“, so der SVF-Trainer. Doch phasenweise ließen die Gastgeber dem Gegner zu viel Platz, und da hätte das Spiel durchaus kippen können. Tore: 0:1 Krause (4.), 1:1 Marx (6.), 2:1 Kabel (24.), 3:1 Schwinn (28.), 4:1, 5:1 Marx (75., 77.). – Schiedsrichter: Meys. – Zuschauer: 250. – Bester SVF-Spieler: Kabel.





