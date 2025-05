GL: Fehlheim will einfach weiter siegen, Fürth holt Spieler aus der VL

Bergstraße. Der VfR Fehlheim steht am Sonntag ab 15 Uhr in der Gruppenliga im Heimspiel gegen den SV Groß-Bieberau erneut unter Siegzwang. „Wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann kann uns niemand mehr von unserem aktuellen Tabellenplatz stoßen“, beschreibt Trainer Sebastian Lindner die Ausgangssituation.

Als Ligazweiter ist der VfR Favorit, aber Obacht: Im Hinspiel gab es eine 1:2-Niederlage. „Wir sind gewarnt“, so Lindner, der zudem in Sachen Personal Sorgen hat. Smajil Sadic und Harris Yohendran fallen verletzt bis Saisonende aus. Dazu fehlen Percy Felix und Chris Geiß.

Ziel der Gastgeber ist, Tabellenplatz drei zu verteidigen. Denn die TSV Auerbach, bislang zwei Zähler hinter Bensheim auf Rang fünf, bekommt drei Punkte geschenkt, weil Gegner Eintracht Wald-Michelbach zurückgezogen hat. Aufstiegsrelegationsplatz zwei ist für den FC 07 zwar auch bei einem Sieg fast unerreichbar (sieben Punkte Rückstand auf Fehlheim bei vier verbleibenden Spielen), doch die Motivation ist der Brandenburger-Elf deswegen nicht abhandengekommen. Trainer Peter Brandenburger wird wohl wie schon vor der Partie gegen Bickenbach wegen der vielen verletzten Spieler eine Mannschaft „basteln“ müssen. Dem Gegner Wald-Michelbach attestiert er, beim 3:3 im Hinspiel einen „richtig guten Fußball“ gespielt zu haben. „Ich habe keine Schwachstelle ausmachen können“, sagt Brandenburger. Was nicht heißt, dass der FC 07 am Sonntag keine finden wird. Schließlich ist der Bensheimer Traditionsverein in seiner Kreativität derzeit allen voraus.

„Wir sind gerade in einem Loch, wir haben wenig Selbstvertrauen“, sagt auf der Gegenseite SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko: „Die Automatismen stimmen nicht.“ Die Überwälder kassierten zuletzt vier Niederlagen in Folge, sind in der Tabelle auf Rang neun abgerutscht, und plötzlich steht der schon sicher geglaubte Klassenerhalt wieder infrage. Die SGW-Offensive braucht dringend Erfolgserlebnisse, doch Bensheim sei ein schwerer Gegner. Philip Trares ist gelb-rot-gesperrt, Joschua Strater fällt mit Fußverletzung aus. Luca Franck, Sven Helfrich und Timo Fischer werden ebenfalls verletzungsbedingt nicht spielen.

Kevin Schwinn vom TV Hetzbach indes wird die SGW fortan verstärken. Der junge Mittelfeldspieler muss in der Gruppenliga aber noch Erfahrung sammeln. Das Gleiche gilt für Aleksander Qoku (TSV Auerbach), der gegen Fehlheim (1:2) bereits am Ball war.