GL: Fehlheim nutzt Patzer des FC Fürth

Bergstraße. In der Gruppenliga hat sich der VfR Fehlheim dank der Niederlage des FC Fürth auf Rang vier vorgeschoben. Im Tabellenkeller war die SG Wald-Michelbach der einzige Gewinner aus dem Fußballkreis Bergstraße.

TSV Auerbach – TS Ober-Roden 1:2 (1:2). Nach dem Pausenrückstand begann Auerbach gut. Stark war, wie Torwart Larkowitsch einen 60-Meter-Pass auf Kevin Kotek spielte und dieser den Ball annahm, nach rechts dribbelte, sich drehte und mit dem linken Fuß abschloss – nur wenige Zentimeter flog der Ball über die Latte (48.). Zudem parierte Larkowitsch einen Flachschuss aus 15 Metern (58.). Der Gegner war aber ebenso konzentriert, sodass der TSV trotz engagierter Leistung nicht der Ausgleich gelang. „Wir waren heute auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft“, sagte Trainer Peter Brandenburger. Tore: 0:1 Gattner (9.), 1:1 Brunner (26.), 1:2 Ahmada (30.). – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Reuben (Main-Taunus). – Beste TSV-Spieler: David, Brunner.

VfR Fehlheim – FC Alsbach 4:1 (2:1). Gegen die abstiegsbedrohten Gäste wurden die Fehlheimer ihrer Favoritenrolle gerecht. Den Erfolg bezeichnete Trainer Sebastian Lindner als hochverdient: „Alsbach ist mit dem 4:1 noch gut bedient.“ Der dreifache Torschütze Marc Perchner sorgte mit seinem Treffer zum 3:1 (54.) für eine frühe Vorentscheidung. Tore: 1:0, 2:0 Perchner (25., 31.), 2:1 Wanitschek (36.), 3:1 Perchner (54.), 4:1 Politakis (74., Strafstoß). – Schiedsrichter: Cela (Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Hassanzada (73./FCA); Foulspiel. – Beste VfR Spieler: Perchner, Fritsche.

Viktoria Griesheim – FC 07 Bensheim 3:2 (0:2). Die Bensheimer lieferten über eine Stunde hinweg eine überzeugende Vorstellung ab, verpassten es aber, den Sack zuzumachen. „Kompliment an die Mannschaft, die sich heute teuer verkauft hat. Am Ende hat es sich vielleicht auch bemerkbar gemacht, dass wir mit einem sehr dünn besetzten Kader antreten mussten, haben doch wichtige Spieler gefehlt“, berichtete Eric Franke vom Bensheimer Trainerteam. Tore: 0:1 Lautenschläger (37.), 0:2 Niclas Blüm (41.), 1:2 Stumpf (59.), 2:2 Volk (61.), 3:2 Santos (78.). – Schiedsrichter: Thomm (Fechenheim). – Zuschauer: 70. – Beste Bensheimer: Dennis Konietzko, Niclas Blüm.

FC Fürth – SV Münster 3:4 (1:3). FC-Sportdirektor Marco Knapp sprach von einer vermeidbaren Niederlage. Doch die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich auf dem Platz, verzeichneten ein Eigentor und kassierten einen Elfmeter. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger kämpfte sich zurück und war schließlich kurz davor, das Spiel zu drehen. „Aber wir haben Chancenwucher betrieben“, sagte Knapp. Das 4:3 erzielten die Gäste dann kurz vor Schluss nach Traumtor aus über 20 Metern in den Winkel. „Wir haben uns heute vor allem selbst geschlagen“, sagte Knapp. Tore: 0:1 Hamed (7., Foulelfmeter), 0:2 Gehbauer (11., Eigentor), 1:2 Adamek (24.), 1:3 Abreha (43.), 2:3 Adamek (54., Foulelfmeter), 3:3 Gebhardt (73.), 3:4 Kreher (83.). – Schiedsrichter: Naumann (JFV Seemenbach). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Rot für FC-Co-Trainer Vetter (84.), Ballwegschlagen. – Bester FCF-Spieler: Adamek.

SG Wald-Michelbach – SV Geinsheim 4:1 (2:1). Die Gastgeber waren anfangs nervös. „Verständlich“, sagte Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW: „Wir mussten gewinnen.“ Doch mit zunehmender Spielzeit brachte die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund die Partie immer besser unter Kontrolle. „Wir waren konsequent vor dem Tor“, lobte Gräber. Das 3:1 und 4:1 erzielte Wald-Michelbach jeweils nach Kontern. Dreifacher Torschütze war Kim Naas, der reaktivierte Gero Lammer war einmal erfolgreich. Tore: 1:0, 2:0 Naas (4., 30.), 2:1 Finger (40., Foulelfmeter), 3:1 Lammer (64.), 4:1 Naas (82.). – Schiedsrichter: Moullig (Türk Gücü Dietzenbach). – Zuschauer: 100. – Bester SGW-Spieler: Jahn.

TSV Altheim – SV Fürth 3:1 (1:1). Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann zollt der angespannten Personalsituation immer mehr Tribut. Die Fürther waren mit zwei 18 Jahre alten Spielern am Start sowie zwei gesundheitlich angeschlagenen Akteuren. Patrick Geissinger, fast unerlässlich für die SVF-Viererkette, fehlte an allen Ecken und Enden. Auch das Mittelfeld hatte so noch nie zusammen gespielt. So war der Erfolg für Aufsteiger Altheim nicht unverdient. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen“, sagte Ingelmann. Tore: 1:0 Barak (15.), 1:1 Jure Vucic (45.), 2:1 Odel (50.), 3:1 Kwon (87.). – Schiedsrichter: Grieninger (FC Waldems). – Zuschauer: 100. – Bester SVF-Spieler: Pollmann.





