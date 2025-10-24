GL: Fehlheim lässt wieder mal viel liegen

Fehlheim (net/ü). Nach dem 1:1 im Nachholspiel des Gruppenligisten VfR Fehlheim beim SC Viktoria Griesheim trauerte VfR-Trainer Sebastian Lindner einem vergebenen Sieg nach, zeigte sein geschlossen auftretendes Team doch eine der besten Vorstellungen der bisherigen Runde, in der es sich am Ende aber selbst um den verdienten Lohn gebracht hat.

Die Fehlheimer ließen nach der frühen Führung zahlreiche Möglichkeiten liegen. „Wir machen beste Chancen nicht rein oder spielen den letzten Pass unsauber“, haderte der Coach. So kam es, wie schon öfters in dieser Runde gekommen war: Der Gegner nutzte in der Schlussphase einen individuellen VfR-Fehler und erzielte den Ausgleich.

Den Fehlheimern bleibt nur wenig Zeit, sich zu ärgern, steht doch bereits am Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den FC Alsbach an. Lindner hofft, dass seine Mannschaft an die spielerische Leistung in Griesheim anknüpft, sich aber im Abschluss deutlich effektiver präsentiert. Tore: 0:1 Politakis (23.), 1:1 Stumpf (85.). – Schiedsrichter: Challioui (Rumpenheim). – Zuschauer: 80. – Beste VfR-Spieler: geschlossene Leistung.