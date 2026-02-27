GL: FCA und Münster bei Top-Teams

Der SV Münster empfängt in der Gruppenliga den Tabellenführer. – Foto: Dirk Affeldt

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht am Sonntag (Anpfiff jeweils 15 Uhr) der erste komplette Spieltag in diesem Jahr an. Der abstiegsbedrohte FC Alsbach war bereits vergangenen Sonntag in einem Nachholspiel gefordert. Nun muss man zum Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim. In Alsbach trotzte der FCA Dersim ein 1:1 ab. Mit einem erneuten Remis wäre Alsbachs Trainer Steffen Gils sehr zufrieden, trifft doch seine Elf auf einen Gegner, der erst viermal verloren und in die Verbandsliga strebt. Die Gäste müssen zunächst ihre Abwehr stärken, bevor man in der Offensive Nadelstiche setzen kann.

Der TSV Altheim empfängt den SV Geinsheim. Im Hinspiel gab es ein 2:2. Während die abstiegsbedrohten Gäste dringend auf einen Sieg angewiesen sind, tritt Altheim mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein an. Schließlich befindet man sich derzeit in sicheren Tabellengefilden und will die von Trainer Adis Ahmetovic ausgerufenen 45 Punkte für den sicheren Klassenerhalt schnellstmöglich einfahren. Ein Erfolg würde hierzu beitragen.

Viktoria Griesheim empfängt die FSG Riedrode und will Revanche für das bittere 0:1 aus dem Hinspiel nehmen. Seinerzeit ließ die Viktoria viele Torchancen ungenutzt; ein Manko, das sich bislang über den gesamten Saisonverlauf hinzieht. Allerdings muss Griesheim die starke Offensive der Bergsträßer in den Griff bekommen und die eigenen Chancen konsequent nutzen.

Münster zu Gast beim Tabellenführer

Eine schwere Aufgabe erwartet den SV Münster, der beim Tabellenführer VfB Ginsheim ran muss. Auf eigenem Platz unterlag der SVM dem Spitzenreiter nur knapp mit 2:3 und erhofft sich jetzt ein besseres Ergebnis. Allerdings trifft Münster auf einen Gegner, der sowohl bei den erzielten Toren (71) als auch in der Abwehr (24 Gegentreffer) die Maßstäbe in der Liga setzt. Nur mit einer außergewöhnlichen Leistung, gepaart mit konsequentem Zweikampfverhalten, wird der SVM in Ginsheim punkten können.