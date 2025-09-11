GL: FCA mit Glück und Geschick zum Remis

Freude bei den Spielern des FC Alsbach. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt ist mittlerweile die Hälfte der Hinrunde absolviert. Der FC Alsbach kam am Mittwochabend gegen den SV Münster zu einem hart erkämpften 1:1. Vor allem nach der Pause wurde es für die Gastgeber schwierig, weil Tareq Hamed (50.) Münster in Führung brachte und auf der anderen Seite der Alsbacher Kowalski nach einer Stunde Spielzeit mit Rot vom Platz musste. Zuvor hatte Wanitschek (56.), der im Strafraum des SVM regelwidrig angegangen wurde, per Foulelfmeter den Ausgleich erzielt. In der Schlussphase und in Unterzahl hatte Alsbach turbulente Situationen vor und in eigenen Strafraum zu bestehen, ehe man mit Glück und Geschick den Zähler gegen die stürmisch anrennenden Gäste gesichert hatte.

Nun geht es für Alsbach am Sonntag (Anpfiff aller Spiele ist um 15 Uhr) gleich mit dem Spiel beim SV 07 Geinsheim weiter. Die Gastgeber stehen derzeit schwer unter Druck, weil man mit drei Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegt. Siegen ist also für Geinsheim Pflicht. Für Alsbach bietet sich die Möglichkeit, mit einem Sieg weiteren Boden in der Tabelle gut zu machen, doch auch mit einem Remis wäre man nicht unzufrieden. Der SV Münster ist spielfrei.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH

Der TSV Altheim kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mit neun geholten Punkten durchaus zufrieden sein. Jetzt steht allerdings die schwere Aufgabe beim ambitionierten VfR Fehlheim an. Die Gastgeber wollen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen. Schließlich gehört man dem Favoritenkreis auf die Meisterschaft an. Altheim wird deshalb gegen die offensivstarken Gastgeber seinen Fokus auf die Abwehrarbeit richten müssen.