GL: FC Fürth trotzt der Personalnot

Kreis Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth klagt über massive Personalsorgen. Zuletzt wurde Marco Kaffenberger operiert, auch er wird wohl lange ausfallen. Die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Ripperger bleibt sportlich dennoch auf Erfolgskurs, darf in der Tabelle eher nach oben blicken. Im Gegensatz zur SG Wald-Michelbach. Die muss am Sonntag zwingend abliefern, denn die Luft für den Tabellensechzehnten wird immer dünner.
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Die Mannschaft von SG-Trainer Benjamin Sigmund ist mittendrin im Abstiegskampf. Der jetzt Sechzehnte aus dem Überwald kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. „Die Situation ist nicht einfach“, sagt der Trainer, der zu allem Überfluss wohl für längere Zeit auf seinen Leistungsträger Denis Dörsam verzichten muss. Der Spieler verletzte sich am vergangenen Sonntag vor der Partie bei Viktoria Griesheim beim Aufwärmen am Sprunggelenk. „Denis hat einen dicken Knöchel“, sagt Sigmund. „Vermutlich die Bänder.“ Wald-Michelbach hat am Sonntag im Derby gegen Bensheim damit nur noch drei Spieler auf der Ersatzbank. „Wir müssen an die Leistungsgrenze“, appelliert der SG-Coach, erwartet er doch einen spielstarken Gegner mit guten Einzelspielern. „Wille, Einsatz und Leidenschaft sind jetzt gefragt“, sagt Sigmund. „Drei Punkte wären enorm wichtig.“
Die Fürther haben sich auf den 13. Tabellenplatz vorgearbeitet und weisen aktuell nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz aus. Die Stimmung im Team ist dementsprechend positiv in diesen Tagen. „Die Anspannung hat sich etwas gelöst, alles ist ein bisschen einfacher“, sagt Trainer Jochen Ingelmann mit Blick auf die jüngsten Trainingseinheiten. „Aber wir wissen trotzdem noch, wo wir stehen.“ Doch für die Grün-Weißen ist es vielleicht der Anfang einer möglichen Aufholjagd, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommen würde. Ohnehin steht fest: Die Fürther müssen nachlegen. „Aber in Geinsheim spielen wir auf tiefem Naturrasen, und das wird das Spiel beeinflussen“, warnt Ingelmann. Lange Bälle, weite Wege: Der Übungsleiter erwartet ein laufintensives Spiel, das an die Substanz geht. „Wir werden in der zweiten Halbzeit sicher wechseln müssen“, sagt der Coach. Doch auf der Ersatzbank der Fürther herrscht zurzeit keine Personalnot. „Es wird am Sonntag viel über Kampf und individuelle Klasse gehen“, sagt Ingelmann. „Wir müssen hinten die Kiste zukriegen und auf Geinsheims Torjäger Patrick Finger aufpassen.“
Marco Kaffenberger verletzte sich am vergangenen Sonntag im Punktspiel bei Spitzenreiter Ginsheim ohne Fremdeinwirkung schwer und wird diese Saison wohl nicht mehr spielen können. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hat somit ein akutes Personalproblem – vor allem im Defensivbereich. „Noch können wir es abfangen“, sagt Sportdirektor Marco Knapp. „Aber es darf jetzt nichts mehr passieren.“ Die Fürther haben aktuell noch drei etatmäßige Innenverteidiger. Leistungsträger Ole Gärtner konnte indes wieder trainieren und wird am Sonntag gegen Griesheim eventuell spielen – ein Lichtblick. Betreuer Frank Poth erwartet am Sonntag ein schweres Spiel gegen einen soliden Gegner. „Aber wir haben ein Heimspiel“, sagt er. Und Heimspiele wollen die Fürther naturgemäß für sich entscheiden. Tim Pister von der TSG 1862/09 Weinheim wird im Sommer zum FC Fürth wechseln. Das Riesentalent „bringt viel mit im Spiel auf der Außenbahn – offensiv wie defensiv“, wie Sportdirektor Marco Knapp sagt.
Die FSG um Trainer Tobias Beltz bleibt weiter dran an den Spitzenteams der Liga. Spitzenreiter VfB Ginsheim, mit aktuell elf Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Riedrode, wird in dieser Saison wohl nicht mehr einzufangen sein. Doch die Meisterschaft stand ohnehin nicht auf der Agenda in diesem Jahr. Der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim ist dagegen nur noch zwei Punkte voraus, der Relegationsplatz für die FSG demnach erreichbar. „Wir denken aber weiter von Spiel zu Spiel“, tritt der Sportliche Leiter Thorsten Göck auf die Euphoriebremse. Das ausgegebene Saisonziel hat er weiter fest im Blick: besser als Tabellenplatz sechs im Vorjahr. Und er betont: „Unsere Spieler sollen auch am Sonntag wieder einen Schritt nach vorn machen.“ Schlusslicht Büttelborn „wird alles in die Waagschale werfen“, vermutet der Funktionär. Marvin Pohl, Youness Breir und Torwart Rico Ochsenschläger werden fehlen.