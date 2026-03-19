GL: FC Fürth trotzt der Personalnot Die SG Wald-Michelbach steht im Derby gegen den FC 07 Bensheim unter Druck, während der FC Fürth weiter den Personalproblemen trotzt. von Jan Zehatschek · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Sportlich läuft es bei Gruppenliga-Aufsteiger FC Fürth rund, in personeller Hinsicht geht die Elf von Trainer Ralf Ripperger dagegen zunehmend auf dem Zahnfleisch. Foto: Dagmar Jährling

Kreis Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth klagt über massive Personalsorgen. Zuletzt wurde Marco Kaffenberger operiert, auch er wird wohl lange ausfallen. Die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Ripperger bleibt sportlich dennoch auf Erfolgskurs, darf in der Tabelle eher nach oben blicken. Im Gegensatz zur SG Wald-Michelbach. Die muss am Sonntag zwingend abliefern, denn die Luft für den Tabellensechzehnten wird immer dünner.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 15:00 PUSH Die Mannschaft von SG-Trainer Benjamin Sigmund ist mittendrin im Abstiegskampf. Der jetzt Sechzehnte aus dem Überwald kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. „Die Situation ist nicht einfach“, sagt der Trainer, der zu allem Überfluss wohl für längere Zeit auf seinen Leistungsträger Denis Dörsam verzichten muss. Der Spieler verletzte sich am vergangenen Sonntag vor der Partie bei Viktoria Griesheim beim Aufwärmen am Sprunggelenk. „Denis hat einen dicken Knöchel“, sagt Sigmund. „Vermutlich die Bänder.“ Wald-Michelbach hat am Sonntag im Derby gegen Bensheim damit nur noch drei Spieler auf der Ersatzbank. „Wir müssen an die Leistungsgrenze“, appelliert der SG-Coach, erwartet er doch einen spielstarken Gegner mit guten Einzelspielern. „Wille, Einsatz und Leidenschaft sind jetzt gefragt“, sagt Sigmund. „Drei Punkte wären enorm wichtig.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim SV Fürth SV Fürth 15:00 PUSH

Die Fürther haben sich auf den 13. Tabellenplatz vorgearbeitet und weisen aktuell nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz aus. Die Stimmung im Team ist dementsprechend positiv in diesen Tagen. „Die Anspannung hat sich etwas gelöst, alles ist ein bisschen einfacher“, sagt Trainer Jochen Ingelmann mit Blick auf die jüngsten Trainingseinheiten. „Aber wir wissen trotzdem noch, wo wir stehen.“ Doch für die Grün-Weißen ist es vielleicht der Anfang einer möglichen Aufholjagd, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommen würde. Ohnehin steht fest: Die Fürther müssen nachlegen. „Aber in Geinsheim spielen wir auf tiefem Naturrasen, und das wird das Spiel beeinflussen“, warnt Ingelmann. Lange Bälle, weite Wege: Der Übungsleiter erwartet ein laufintensives Spiel, das an die Substanz geht. „Wir werden in der zweiten Halbzeit sicher wechseln müssen“, sagt der Coach. Doch auf der Ersatzbank der Fürther herrscht zurzeit keine Personalnot. „Es wird am Sonntag viel über Kampf und individuelle Klasse gehen“, sagt Ingelmann. „Wir müssen hinten die Kiste zukriegen und auf Geinsheims Torjäger Patrick Finger aufpassen.“

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:15 PUSH

Marco Kaffenberger verletzte sich am vergangenen Sonntag im Punktspiel bei Spitzenreiter Ginsheim ohne Fremdeinwirkung schwer und wird diese Saison wohl nicht mehr spielen können. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hat somit ein akutes Personalproblem – vor allem im Defensivbereich. „Noch können wir es abfangen“, sagt Sportdirektor Marco Knapp. „Aber es darf jetzt nichts mehr passieren.“ Die Fürther haben aktuell noch drei etatmäßige Innenverteidiger. Leistungsträger Ole Gärtner konnte indes wieder trainieren und wird am Sonntag gegen Griesheim eventuell spielen – ein Lichtblick. Betreuer Frank Poth erwartet am Sonntag ein schweres Spiel gegen einen soliden Gegner. „Aber wir haben ein Heimspiel“, sagt er. Und Heimspiele wollen die Fürther naturgemäß für sich entscheiden. Tim Pister von der TSG 1862/09 Weinheim wird im Sommer zum FC Fürth wechseln. Das Riesentalent „bringt viel mit im Spiel auf der Außenbahn – offensiv wie defensiv“, wie Sportdirektor Marco Knapp sagt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SKV Büttelborn Büttelborn 15:00 PUSH