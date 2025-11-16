Andreas Adamek sorgte mit einem satten Schuss unter die Latte für die Vorentscheidung zugunsten des FC Fürth im Odenwälder Derby der Fußball-Gruppenliga gegen Wald-Michelbach. Archivfoto: Dagmar Jährling

GL: FC Fürth trotzt den Personalsorgen Auch ohne neun Stammspieler zwingt der Aufsteiger die SG Wald-Michelbach im Gruppenliga-Derby in die Knie +++ Fehlheim kommt Riedrode immer näher Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim TSV Altheim Seckmauern + 14 weitere

Bergstraße (jz/maz/niwa/ü). Der FC Fürth hat das Odenwälder Derby in der Gruppenliga gegen die SG Wald-Michelbach mit 3:2 (1:1) gewonnen und damit auch den Kontakt zum Aufstiegsrelegationsplatz gewahrt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Gastgeber kamen am Samstagnachmittag allerdings nur schwer ins Spiel, was vor allem der angespannten Personalsituation geschuldet war. FC-Coach Ralf Ripperger musste im Derby gleich auf neun Stammspieler verzichten, hatte nur fünf Ersatzspieler auf der Bank. Tim Kaffenberger wurde nach drei Jahren reaktiviert – die Not war groß beim FCF. Und trotzdem landete der Aufsteiger seinen zweiten Sieg in Folge, weil vor allem mit Wiederanpfiff ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft von Ripperger gegangen war. FC-Torwart Tom Dahlke sorgte mit gehaltenem Foulelfmeter gegen SGW-Leistungsträger David Schmidt in der 35. Minute für den entscheidenden Motivationsschub beim FC Fürth.

Gestern, 16:00 Uhr FC Fürth FC Fürth SG Wald-Michelbach SG WaMi 3 2 Abpfiff „In der zweiten Halbzeit haben wir an uns geglaubt, waren effektiv und clever“, sagte FCF-Sportdirektor Marco Knapp. Die SG Wald-Michelbach indes hatte in der ersten Halbzeit das Momentum auf der Seite, konnte aus vielen Torchancen aber kaum Kapital schlagen. „Man hat gemerkt, dass sie noch nicht so gefestigt sind“, sagte Knapp. Das Spiel war dennoch temporeich, umkämpft, aber fair und sehenswert. Das 1:0 für die Gäste erzielte Doppeltorschütze Kim Naas per Kopfball, bevor Tim Gensel ebenfalls mit Kopfball kurz vor der Halbzeit auf 1:1 stellte. Und kurz nach Wiederanpfiff war erneut Gensel nach schnell ausgeführtem Freistoß zur Stelle – 2:1 für Fürth. Das 3:1 erzielte Andreas Adamek in der 70. Minute mit einem satten Schuss unter die Latte. Die Schlussphase gehörte dann aber nochmal der Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund, die auf den Ausgleich drängte. „Aber wir haben stark verteidigt“, sagte Knapp. Dominik Knauer in der Abwehr sowie Doppelpacker Gensel im Angriff der Gastgeber bekamen ein Sonderlob vom Sportdirektor. Tore: 0:1 Naas (15.), 1:1, 2:1 Gensel (45.+3, 47.), 3:1 Adamek (70.), 3:2 Naas (90+4.). – Schiedsrichter: Hirner. – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Knauer, Gensel/Naas.

Der SV Fürth arbeitete vor allem defensiv über weite Strecken gut, Trainer Jochen Ingelmann beobachtete diesbezüglich einen Schritt nach vorne bei seinem Team. Das Manko am Sonntag: die Chancenverwertung. Die Gäste ließen vor der Halbzeit zwei Riesenchancen kurz hintereinander liegen und auch in der Schlussphase gelang den Odenwäldern trotz bester Torgelegenheiten kein Tor. „Der Ball will einfach nicht rein“, sagte Ingelmann. „Das begleitet uns schon die gesamte Runde – es ist krass, was wir alles liegen lassen.“ Dabei wären Punkte gerade jetzt so wichtig für den SV Fürth, der im Tabellenkeller festhängt. Die Gäste waren in der zweiten Halbzeit oft am Drücker „Aber wir treffen im letzten Drittel im Moment die falschen Entscheidungen“, haderte der SV-Trainer. Tore: 1:0 Seyfried (15., Foulelfmeter), 2:0 Konietzko (59.). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Eckstein, Leon Weise.

Es war das erwartet schwere Spiel für die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz gegen einen spielstarken Gegner. „Altheim war in gewissen Situationen bissiger“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. „Die Niederlage geht in Ordnung – der Gegner hat gut verteidigt und war passgenauer.“ Die FSG indes war nach dem 1:2-Anschluss durch Timo Klauder ab der 70. Minute zwar das bessere Team, weitere klare Chancen spielten sich die Gäste aber nicht mehr heraus. Göck: „Das war jetzt unsere zweite Niederlage in Folge und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu negativ in die Winterpause gehen.“ Tore: 1:0 Odeh (32.), 2:0 Saoudi (56.), 2:1 Klauder (70.), 3:1 Schemainda (90+4.). – Schiedsrichter: Kumar. – Zuschauer: 100. – Beste FSG-Spieler: keine.

Der VfR Fehlheim bleibt in der Gruppenliga die Mannschaft der Stunde. Der Heimsieg gegen Münster war das achte ungeschlagene Spiel in Folge. Der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt nach der Niederlage von Riedrode nur noch zwei Punkte. Top-Torjäger Marc Perchner schoss beide Fehlheimer Treffer noch in der ersten Halbzeit und steht nun bei 22 erzielten Toren. Auch nach dem Feldverweis gegen Müller blieb Fehlheim konzentriert und geduldig. In dieser Phase habe man hinten sicher gestanden und auch Chancen nach vorne gehabt, sagte Lindner, dem über die gesamten 90 Minuten die defensive Kompaktheit seiner Mannschaft besonders gefiel: „Wir haben nichts zugelassen.“ Das änderte sich auch nach der Gelb-Roten Karte gegen einen Münsteraner nicht, sodass am Ende ein ungefährdeter Heimsieg der „Rasenspieler“ stand. Tore: 1:0, 2:0 Perchner (13./33.). – Schiedsrichter: Mellin (Sprendlingen). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot gegen Müller (50./Fehlheim) und Niederhaus (65./Münster) wegen Foulspiels. – Beste VfR-Spieler: geschlossene Leistung.