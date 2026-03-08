GL: FC Bierstadt setzt Spitzenreiter schachmatt, TuRa profitiert

Der FC Bierstadt um Siegtorschütze Yankhoba Soumare zeigt gegen Tabellenfüjhrer VfB Unterliederbach eine astreine Teamleistung. Foto: Frank Heinen

Region. In der Gruppenliga hat der FC Bierstadt mit dem 3:2 gegen Tabellenführer VfB Unterliederbach richtig einen rausgehauen. FCB-Coach Rene Keutmann sah seine Direktiven optimal umgesetzt. Bei der SG Rauenthal, dem TSV Bleidenstadt und dem SV Wallrabenstein zeigt der Daumen ebenfalls nach oben. Am Donnerstag hatte die zweite Mannschaft des FV Biebrich 02 gegen Dorndorf 1:3 veloren. Issa Keita gelang kurz vor Schluss der 02-Treffer. Mit den Derbys TSV Bleidenstadt gegen Biebrich 02 II (So., 15 Uhr) und SKG 23 Wiesbaden gegen SV Niedernhausen (So., 15.30 Uhr) stehen nun die nächsten für den Verbleib richtungsweisenden Spiele an.

Rene Keutmann hatte den Gegner vorher beobachtet, nahm entsprechende Anpassungen bei seiner Startelf vor. Das mündete in eine optimale Umsetzung seiner Schützlinge, für die er einschließlich aller Eingewechselten ein „Riesenlob“ parat hielt. Nach Ecke von Marlon Ermer war Tom Nickel mit dem Kopf zur Stelle. Liederbach glich vor der Pause aus, ging in der 70. Minute in Führung, aber Bierstadt entwickelte Bärenkräfte: Mo Meister antwortete sofort mit dem 2:2, ehe Yanko Soumare, hinten eine Bank, den gefeierten Siegtreffer erzielte.

Tore: 1:0 Nickel (16.), 1:1 Aksu (28.), 1:2 (70.),, 2:2 Meister (71.),, 3:2 Soumare (87.).

Gäste-Coach Efkan Yildiz wollte Verletzungssorgen und den gesundheitlich angeschlagenen Maxim Buknov nicht als Alibi anführen: „Rauenthal hat uns mit Zweikampfstärke und absoluter Leidenschaft bekämpft“, erkannte er an, während SG-Interimscoach Daniel Schadel frohlockte: „Wir waren an der ersten Minute das bessere Team. Ein Riesenspiel von uns.“ Mittelfeld-Impulsgeber Marius Fuchs und Marlon Hess, der Pech mit einem Pfostentreffer hatte, ragten aus der Ra/Ma-Einheit noch heraus. Vom Punkt erwies sich Mateo Matijevic erneut nervenstark (Vin Fachinger war ein Foul unterlaufen).

Tore: 1:0 Matijevic (50)/Elfmeter), 2:0 Gudenkauf (55.). – Gelb-Rot: 78. Dayan (SKG).

Autal-Adler jetzt eindeutig im Aufwind

So einen Startwirbel gab es wohl lange nicht mehr im Autal, wo die Gastgeber dank David Perez De Los Santos früh zur Führung kamen. Und ihnen danach Flügel wuchsen. Sulayman Jallow (Kopfball nach Vorlage von Sebastian Gurok) und Jermaine Giotitsas (vormals Pedraza) schraubten das Ergebnis ruckzuck auf 3:0. Kurz vor der Pause stockte Tim Flemming nochmals auf. „Die Gunst der Stunde war auf unserer Seite“, hofft SVN-Sportchef Stephan Mohr vor den bevorstehenden drei Auswärtssspielen auf einen nachhaltigen Aufschwung.

Tore: 1:0 Perez de Los Santos (16.), 2:0 Jallow (22.), 3:0 Giotitsas (26.), 4:0 Flemming (43.), 5:0 Perez de Los Santos (52.), 6:0 Stock (67.).

Nach dem Kreispokal-Coup gegen die SG Walluf wartete auf Wallrabenstein ein Stück Arbeit. Dirk Hünerbein aus der sportlichen Leitung sah zwei gleichwertige Teams. Doch die drei Klasseparaden von SVW-Keeper Erik Redeker verliehen Rückhalt. Zudem traf Mirco Paul vom Punkt nach Foul an Ali Kamil. Den Ausgleich steckten die Gastgeber weg. Justin Reil und Flo Jaschinger rundeten die Top-Woche ab.

Tore: 1:0 Paul (35./Elfmeter), 1:1 Lauer (65.), 2:1 Reil (85.), 3:1 Jaschinger (90.+5).

„Wir hatten sogar noch Chancen, das Ding für uns zu ziehen“, lobte Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner das gemeinschaftliche Aufbäumen nach frühem 0:2-Rückstand.

Tore: 0:1 Barlik (3.), 0:2 Akbaba (7.), 1:2 Jahn (46.), 2.2 Klärner (64.). - Gelb-Rot: Hauser (90.+5).

Perfekter Auftritt des TSV Bleidenstadt in Eddersheim

„Einen top Teamleistung. Alle haben füreinander gekämpft. Das war echt überragend“, lobte Bleidenstadts Interismcoach Norman Schlabs die vorbildliche Einstellung der gesamten Mannschaft, die auf kleinem Platz sofort hellwach war. Auf der Gegenseite war es für den Hessenliga-Unterbau ein Tiefschlag, schließlich verloren Offheim und Unterliederbach zeitgleich. "Aufgrund einer extrem schlechte ersten Halbzeit haben wir auch in der Höhe verdient verloren", sagte FCE-Coach Marco Wronski. Dass sein Team mit einigen A-Jugendlichen auflief, wollte der Trainer nicht als Entschuldigung gelten lassen. "So darf man sich, gerade zuhause, nicht präsentieren", haderte Wronski.

Tore: 0:1 Akdag (9.), 0:2 Bellin (25.), 0:3 Weimer (28.), 0:4 Hörrmann (71.).

Erfolg im Topspiel für die Gastgeber an einem Spieltag wie gemalt, da die Konkurrenz patzte. "Der Sieg geht auf jeden Fall so in Ordnung, wir mussten lange zittern", fasste TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache zusammen. Offheim spielte gut mit, doch ein finaler Konter durch Süleyman Ciftci machte alles klar. Durch den Erfolg rückt Niederhöchstadt auf fünf Punkte an Tabellenführer Unterliederbach ran, bei einem weniger absolvierten Spiel. Tore: 1:0 P. Nocht (42.), 2:0 Ciftci (90.)





