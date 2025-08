GL: FC 07 und VfR Fehlheim verpassen mögliche Siege

Bensheim (net/ü/maz/ü). Mit einem 1:1 (0:0) beim SKV Büttelborn ist der FC 07 Bensheim in die neue Saison der Gruppenliga gestartet. Bensheims Trainer Peter Brandenburger konnte sich insbesondere den Leistungseinbruch seiner Mannschaft im zweiten Spielabschnitt nicht erklären. Die erste Halbzeit sei immerhin noch „okay“ gewesen, die zweite dann „sehr schlecht“, befand der Übungsleiter. „Eigentlich hätte Büttelborn am Ende sogar gewinnen müssen.“

Zumindest in den ersten 45 Minuten zeigten die Bensheimer aber einige gute Spielzüge und gingen nach Vorarbeit von Niclas Blüm durch Luca Albrecht 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnten die Nullsiebener jedoch nicht mal ansatzweise daran anknüpfen und ließen die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung vermissen. Es fehlte an Tempo und Ideen.

Einzig Torhüter Dominik Kurz zeigte eine überragende Leistung und rettete seiner Mannschaft das Unentschieden. So kam der FC 07 noch einmal glimpflich davon und hat zumindest einen Fehlstart in die Saison vermieden. – Tore: 0:1 Albrecht (38.), 1:1 Sanfelice (60.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Hogrebe (Main-Taunus). – Bester FC 07-Spieler: Kurz.

Kein Sieger in Ober-Roden

TS Ober-Roden – VfR Fehlheim 2:2 (0:1). Der gewünsche Sieg war für den VfR nach Toren von Marc Perchner und Evangelos Politakis zum Greifen nah, am Ende mussten die „Rasenspieler“ dann aber noch den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit hinnehmen. Dennoch war Sebastian Lindner zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Das fühlt sich jetzt nach dem Abpfiff natürlich wie eine Niederlage an, doch wir haben 70 Minuten eine richtig gute Vorstellung abgeliefert und vieles richtig gemacht. Am Ende haben wir vielleicht auch dem hohen Tempo Tribut zollen müssen und ein Platzverweis gegen Tuan Stefanov hat uns in den Schlussminuten geschwächt“, berichtete der Fehlheimer Trainer. – Tore: 0:1 Perchner 27.), 0:2 Politakis (58.), 1:2 Schultheis (85.), 2:2 Wertge (90 + 6). – Schiedsrichter: Acar (Wiesbaden). – Zuschauer: 120. – Beste VfR-Spieler: Politakis, Fritsche.