GL: Ergebnis stellt Viktoria-Spiel auf den Kopf

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Münster gegen Aufsteiger VfB Ginsheim einen Fehlstart hingelegt und auf eigenem Platz mit 2:3 verloren. Auch für Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim lief es bei der 0:1-Niederlage bei der FSG Riedrode nicht wie gewünscht – der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Aufsteiger TSV Altheim kam beim SV 07 Geinsheim trotz eines 0:2-Pausenrückstands noch zu einem Unentschieden. Der FC Alsbach trennte sich von Dersim Rüsselsheim mit einem Remis.

SV Münster – VfB Ginsheim 2:3 (1:2). Gegen die forsch auftretenden Gäste sah sich Münster schnell in Rückstand, weil Czepecha (9.) seine Torchance konsequent nutzte. Als Münster das 0:1 verdaut hatte, kam Anas Hamed zu einer guten Möglichkeit, schoss aber freistehend am Tor vorbei. Glück hatte der SVM danach, dass Ginsheims Özer (30.) nur den Pfosten traf. Auf der anderen Seite verpasste Korndörfer knapp, ehe Anas Hamed (33.) den Ausgleich erzielte. Einen Ginsheimer Foulelfmeter, den Knoll (36.) schoss, konnte Münsters Schlussmann Magnus Marian parieren. Beim Kopfball von Stein (37.) nach einer Ecke war Münsters Keeper aber machtlos. Nach der Pause mühte sich der SVM um den erneuten Ausgleich. Allerdings erzielte Ginsheim durch Syah (72.) das 3:1. Der Anschluss von Butt (86.) kam für eine Wende zu spät.

FSG Riedrode – Viktoria Griesheim 1:0 (0:0). „Der Spielverlauf ist mit dem Ergebnis auf den Kopf gestellt worden“, meinte Griesheims Sportlicher Leiter Christian Fischer. Die Viktoria hatte gegen die defensiven Gastgeber eine Fülle von Tormöglichkeiten. Borges, Stumpf und Volk scheiterten wiederholt in aussichtsreicher Position. Auch nach der Pause blieb es bei der Überlegenheit der Gäste, obwohl Petri (56.) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Zu seiner ersten guten Tormöglichkeit kam Riedrode nach 70 Minuten, mehr ließ die Viktoria nicht zu. In der Nachspielzeit führte dann ein Missverständnis in der Griesheimer Abwehr zum Riedroder Tor von Dietzel, was für lange Gesichter bei den Griesheimern sorgte.