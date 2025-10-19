GL: Ein Punkt ist zu wenig für Büttelborn

Kreis Groß-Gerau. Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg kehrte Gruppenliga-Tabellenführer VfB Ginsheim vom Auswärtsspiel in Bensheim an die Mainspitze zurück. Dabei sorgte der Aufsteiger von Beginn an für klare Verhältnisse. Zurück in der Erfolgsspur ist zudem Dersim Rüsselsheim - 2:1 gegen Altheim.

Die erste große Chance gehörte dem Außenseiter mit einem Schuss an den Innenpfosten. „Der Ball ging wieder raus, und im Gegenzug kommen wir vor das Tor und machen mit unserer ersten Chance das 1:0 durch Marcel-René Stein“, erklärte Ginsheims Trainer Jonas Schuster. Die Ginsheimer Führung sorgte für Sicherheit. Dies nutzte der VfB aus und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, ehe Marvin Wiesenäcker und Mehmet Yildiz vorentscheidend innerhalb von 120 Sekunden auf 3:0 erhöhten. „Auch in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und hätten durchaus mehr Tore schießen können. Immer wenn wir in den Strafraum vordrangen, brannte es. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft“, so Schuster. Tore: 0:1 Stein (6.), 0:2 Wiesenäcker (35.), 0:3 Yildiz (37.), 0:4 Lutz (71.).

„Es ist das übliche Heim-Unentschieden“, sagte Uli Rein von der Abteilungsleitung der SKV Büttelborn enttäuscht nach dem Spiel. Zu wenig für die SKV, um in der Tabelle dem Anschluss an die Mannschaften im Kampf um die Nichtabstiegsplätze entgegenzustreben. „Wenn man zu Hause unentschieden spielt und auswärts verliert, steckt man leider unten drin“, gibt Rein zu.

Dabei kann er gegen die Punkteteilung nichts einwenden und bezeichnet diese sogar als gerecht. Mit viel Kampf begegneten sich beide Mannschaften, wobei die SKV zunächst mehr vom Spiel hatte und sich die besseren Chancen erarbeitete. Nur sieben Minuten waren gespielt, da kam ein Büttelborner Angriff über die Außenseite durch. Den Pass in die Mitte versenkte Mohamed Kouraji unhaltbar im Groß-Bieberauer Gehäuse. Eine ausgeglichene Partie entwickelte sich anschließend mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne Tore. Quasi eine Art Duplexität der Ereignisse war es im zweiten Durchgang. Diesmal erwischten die Gäste den besseren Beginn, kamen außen durch und erzielten mit einem Pass in die Mitte auf Tim Halbig den Ausgleich. Zwar hatte der in der Schlussphase eingewechselte SKV-Neuzugang Amer Smajovic den Siegtreffer auf dem Fuß, genauso parierte auch SKV-Torwart Stefano Francioso kurz vor dem Schlusspfiff. „Smajovic hat in Bosnien gespielt und ist wieder hier. Er spielte in unserer A-Jugend-Mannschaft, die bis ins Halbfinale des Hessenpokals kam“, verrät Rein und freut sich auf mehr vom ehemaligen SKV-Junior. Tore: 1:0 Kouraji (7.), 1:1 Halbig (51.).

Teuer verkaufte sich der TSV Altheim bei Dersim Rüsselsheim, und man kann nur spekulieren darüber, wie zufrieden der ambitionierte Vorstand der Rüsselsheimer diese Partie verfolgt hat. Nach dem Abrutschen auf Rang vier in der Vorwoche musste ein Sieg her, um das erklärte Ziel „Aufstieg“ nicht weiter in Gefahr kommen zu lassen. Doch kurz vor der Pause war es Yazan Odeh, der die Gästeführung besorgte. Erst in der 68. Minute gelang Masih Saighani gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste der Ausgleich, doch dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe Emir Arik den erlösenden Siegtreffer für Dersim erzielte. Tore: 0:1 Odeh (45.+1), 1:1 Saighani (68.), 2:1 Arik (90.).



