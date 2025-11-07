GL: Ein Dreier soll nach drei Heim-Remis her

Fordern am Sonntag den TSV Münster: die Gruppenliga-Kicker des TSV Seckmauern. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt am Sonntag in der Gruppenliga den SV Münster (Anstoß 14.30 Uhr). Für TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann ist die Devise klar. „Wir wollen alles dafür tun, die drei Punkte hier in Seckmauern zu behalten“, fordert der 39-Jährige. Beim Rückblick auf das Spiel am letzten Wochenende in Riedrode, bei dem man letztlich mit 1:4 unterlag, gibt sich Oppermann zwiegespalten. „Das war insgesamt eine verdiente Niederlage, aber beileibe kein schlechtes Gruppenliga-Spiel von uns. Mich ärgert, dass wir beim ersten Gegentor einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte zu inkonsequent verteidigen und uns dann zu leicht überspielen lassen, da waren wir einfach zu grün hinter den Ohren“, erklärt der Coach. Nun stehe man in der Pflicht, mal wieder drei Punkte zu holen und damit die 20-Punkte-Marke nach der Hinrunde zu knacken. Aktuell steht der TSV nach 16 Spielen mit 18 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz und würde mit einem Sieg nach zuletzt drei Heim-Remis wieder den Kontakt zum Tabellenmittelfeld herstellen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Vor dem kommenden Gegner aus Münster, der mit drei Zählern mehr knapp vor dem TSV steht, hat Oppermann vor allem aufgrund der Spielstärke Respekt. „Ihr Trainer Naser Selmanaj ist ein langjähriger Wegbegleiter von mir, den ich sehr gut kenne. Er hat eine bunte Truppe mit einigen wirklich herausragenden Fußballern und mehreren interessanten jungen Kickern“, weiß Oppermann.

Exemplarisch seien die Brüder Tareq und Anas Hamed sowie Sebastian Scholz und Kapitän Julian Huther zu nennen. Gleichzeitig habe der Sportverein aber auch mit personellen Problemen zu kämpfen, die ihn natürlich schwächen würden. Beim TSV fällt neben den langzeitverletzten Innenverteidigern Marvin Friedrich und Tim Zöller (beide Kreuzbandriss) und Stammtorhüter Florian Kalweit (Weltreise) Oppermann selbst weiterhin mit Bänderriss aus. Linksverteidiger Joel Prostmeyer, der zuletzt wegen Adduktoren-Problemen gepasst hatte und den Oppermann als „extrem wichtigen Spieler" und „vielleicht besten Linksverteidiger der Liga" beschreibt, ist für Sonntag wohl wieder eine Option. Doch egal, wer schlussendlich gegen Münster auf dem Platz stehe, eines sei klar: „Die elf Jungs auf dem Platz werden alles daran setzen, den Heimdreier zu holen".