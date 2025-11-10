GL: Dramatische Aufholjagd des SV 07

Kreis Groß-Gerau. „Für uns war das ein unfassbar wichtiger Punkt“, freute sich der Sportliche Leiter des SV 07 Geinsheim, Stuart Martinez, über ein 3:3 in Groß-Bieberau. Eine bittere Niederlage für die SKV Büttelborn gab es bei Aufsteiger TSV Altheim. Mit einem Auswärtssieg kehrte Dersim Rüsselsheim von der Bergstraße zurück und konnte durch die Niederlage der FSG Riedrode den Rückstand auf die Aufstiegsränge in der Gruppenliga auf zwei Punkte verkürzen. Lange tat sich hingegen der Tabellenführer aus Ginsheim schwerer als gedacht gegen den Abstiegskandidaten aus Alsbach.
Eine zerfahrene Partie war das, bei der keine der beiden Mannschaften zunächst dominierten. Viel mit langen Bällen operierten die Gastgeber, was den Spielfluss hemmte. Gegen Ende der ersten Halbzeit gewannen die Geinsheimer etwas die Oberhand und gingen dank David Seidel mit einer Führung in die Pause. Danach waren die Mannschaften wie ausgewechselt. Geinsheim verschlief den Start, Groß-Bieberau war hellwach mit drei Treffern in 15 Minuten. „Das war ein Tiefschlag“, so Geinsheims Sportlicher Leiter Martinez. Dann aber legte Geinsheim wieder den Schalter um. Brian Engel läutete mit dem Anschlusstreffer eine dramatische Schlussphase ein, Patrick Fingers Elfmeter brachte in der letzten Minute der Nachspielzeit den verdienten Punkt. Tore: 0:1 Seidel (42.), 1:1 Dietrich (48.), 2:1 Faude (50.), 3:1 Aktuerk (61.), 3:2 Engel (82.), 3:3 Finger (90+3./FE).
Klar im Griff hatte die SKV die Partie im ersten Durchgang und ging per Elfmeter in Führung – unberechtigt nach Empfinden des TSV. Altheim hatte nun Wut im Bauch und ging mit Drang nach vorne, während die SKV-Abwehr gut dagegenhielt. Unglücklich, dass quasi mit der letzten Aktion der ersten Hälfte Arda Yagmur aus der Feldmitte abzog und der Ball im Netz landete. Im zweiten Durchgang gab es schnell Elfmeter für Altheim und den Siegtreffer – Konzessionsentscheidung nach Meinung der SKV. Doch dies gab Altheim Sicherheit, während Büttelborn bemüht anrannte und glücklos blieb. „Wir hatten das Spiel im Griff, treffen mehrfach Pfosten und Latte und verlieren wieder“, so Uli Rein anschließend. Tore: 0:1 Heinz (39./FE), 1:1 Yagmur (45.+3), 2:1 Diarra (51./FE.).
Emir Arik war der Matchwinner, erzielte beide Rüsselsheimer Tore. Für Dersim-Spielertrainer Antonio Pascali ein wichtiger Sieg auf fremdem Platz. Tore: 0:1 Arik (4.), 0:2 Arik (52.).
Zur Pause stand es noch 0:0. Das Tor von Can Cemil Özer gab dem Favoriten Selbstvertrauen und plötzlich war der VfB voll da. „Es war ein Abbild des Spiels vergangene Woche in Fürth. In der ersten Halbzeit klappt bei uns nichts, wir haben sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten“, sagte VfB-Trainer Jonas Schuster, der beim Schuss an den Innenpfosten in der zweiten Minute die Luft anhalten musste. Alsbach drängte und verlegte sich effektiv aufs Kontern, ohne Erfolg. „Wir dürfen nicht immer eine Halbzeit verschlafen. Wir müssen von Beginn an unser Potenzial auf den Rasen bringen“, warnt Schuster davor, die kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Tore: 1:0 Özer (47.), 2:0 Özer (76.), 3:0 Gross (83.).