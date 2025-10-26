GL: Dersim unter Zugzwang

– Foto: Pia Pfeifer

Kreis Groß-Gerau (arc). Am Sonntag (15 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel der Gruppenliga zwischen Tabellenführer VfB Ginsheim und dem Drittplatzierten Dersim Rüsselsheim. Wenn die Rüsselsheimer ihr großes Ziel „Aufstieg“ verwirklichen wollen, ist ein Sieg in Ginsheim Pflicht. Acht Punkte Vorsprung hat der VfB auf Dersim, fünf beträgt der Abstand zum Zweiten Riedrode. Somit muss Dersim gewinnen, um im Aufstiegsrennen keinen Boden zu verlieren.

„Wir bereiten uns auf ein schwieriges Spiel vor, Dersim hat hervorragende Fußballer in seinen Reihen“, gibt VfB-Trainer Jonas Schuster zu. „Aber der Druck liegt beim Gegner, daher muss Dersim das Spiel machen. Wir wollen mit einer Leichtigkeit an dieses Spiel herangehen und natürlich auf heimischem Platz weiter erfolgreich sein.“ Selbstbewusst tritt Dersim an und möchte Ginsheim nichts schenken. „Wir sind nicht der Favorit, aber wollen natürlich gerne etwas mitnehmen“, so Teammanager Cem Ilhan dazu. In den vergangenen Jahren haben es die Rüsselsheimer den Ginsheimern immer schwer gemacht. Der letzte VfB-Sieg datiert aus dem Jahr 2018, zwei Siege und zwei Unentschieden gab es seitdem im Punktspielbetrieb, zudem zwei Rüsselsheimer Siege nach Elfmeterschießen im Kreispokal.

Beim TSV Seckmauern muss die SKV Büttelborn am Sonntag (15 Uhr) antreten und erneut alles geben, um endlich mal wieder einen Dreier feiern zu können. „Wenn man zu Hause unentschieden spielt und auswärts verliert, steht man unten drin“, sagt Uli Rein von der Abteilungsleitung dazu und hofft, dass diese Abwärtsspirale auf fremdem Platz endlich beendet werden kann. Kurios ist die Bilanz beider Teams, was der SKV Hoffnung macht: In allen vier Vergleichen gewann das Gastteam.