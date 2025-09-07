GL: Dersim und Ginsheim zeigen Moral

Kreis Groß-Gerau. Zwei verschiedene Halbzeiten erlebten die Zuschauer am Samstag in der Gruppenliga-Partie zwischen Dersim Rüsselsheim und Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden – mit dem besseren Ende für die Rüsselsheimer. Seine Favoritenstellung untermauerte der VfB Ginsheim mit einem erneuten deutlichen Sieg. Eine deutlichere als notwendige Niederlage erlitt der SV 07 Geinsheim. Als Achtungserfolg kann die SKV Büttelborn ihr drittes Unentschieden auf eigenem Platz sehen, auch wenn es gegen den Tabellenzweiten FSG Riedrode wieder knapp nicht zum Sieg gereicht hat.

„Wir haben zur Halbzeit mit 0:2 zurückgelegen, das war ein Schock“, gab Dersim-Coach Sascha Amstätter zu und lobte die Moral seines Teams. Denn hochmotiviert kam Dersim aus der Kabine zurück und glich binnen zehn Minuten aus. Anschließend kamen die Gäste wieder besser in die Partie, doch die Rüsselsheimer hatten diese nun weitgehend im Griff. Neuzugang Deniz Celik sorgte für die erstmalige Dersim-Führung, ehe Ayman Ahmada ausglich (83.). Doch schon im Gegenzug nutzten die Rüsselsheimer ihre erste Chance zur erneuten Führung, Benjamin Neffatti machte den Deckel drauf. Tore: 0:1 Roth (18.), 0:2 Schultheiß (29.), 1:2 Printemps (49.), 2:2 El Ghazouani (54.), 3:2 Celik (73.), 3:3 Ahmada (83.), 4:3 Tayboga (84.), 5:3 Neffatti (86.).

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gingen die Gäste durch Marcel Faude überraschend in Führung (21.). Ginsheim bewies Widerstandskraft und erzielte quasi im Gegenzug den Ausgleich durch Mehmet Yildiz. Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Tibor Lutz für Ginsheim und Andrej Ruder legte keine 120 Sekunden später zur verdienten 3:1-Pausenführung nach. „Eine schwere Geburt. Durch eine schlecht verteidigte Ecke lagen wir zurück und kämpften mit einem tiefstehenden Gegner. Der Anschlusstreffer aus dem Nichts nach der 3:1-Führung hat uns noch einmal verunsichert, ehe die beiden Tore von Cem Özer das Spiel entschieden“, so VfB-Trainer Jonas Schuster. Tore: 0:1 Faude (21.), 1:1 Yildiz (21.), 2:1 Lutz (39.), 3:1 Ruder (41.), 3:2 Aktuerk (75.), 4:2 Özer (82.), 5:2 Özer (85./FE).

SKV Büttelborn sichert Punkt gegen Tabellenzweiten

„Wir haben wieder einmal zu viele Chancen liegengelassen. Alleine in der ersten Halbzeit hätten wir drei Punkte klar machen müssen. Allerdings hätten wir auch noch verlieren können, daher ist es ein Punkt für die Moral“, bilanzierte Uli Rein von der SKV. Tore: 1:0 Ramaki (7.), 2:0 Ramaki (17.), 2:1 Kilian (28.), 2:2 Salzmann (54.).

Geinsheimer Freude nur von kurzer Dauer

In der Hoffnung auf den ersten Saisonsieg waren die Geinsheimer nach Fürth gefahren und konnten durch den Treffer von Nico Krause nach vier Minuten sogar jubeln. Doch kaum 120 Sekunden dauerte es bis zum Ausgleich von Yannick Marx und Fürth machte bis zur Pause eigentlich alles klar. „Wir konnten in keiner Weise an unsere Leistung vom Mittwoch anknüpfen. Wir sind gut in die Partie gekommen, doch dann war Fürth einfach bissiger in den Zweikämpfen. Verletzungen haben uns dann den Rest gegeben“, analysierte Jan Finger der Sportliche Leiter des SV 07, die Partie. Tore: 0:1 Krause (4.), 1:1 Marx (6.), 2:1 Kabel (24.), 3:1 Schwinn (28.), 4:1 Marx (75.), 5:1 Marx (77.).





