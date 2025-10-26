GL: Dersim trotzt Tabellenführer Punkt ab

Kreis Groß-Gerau. Mit einer Kampfansage trat der Tabellendritte Dersim Rüsselsheim beim Gruppenliga-Spitzenreiter in Ginsheim an und freute sich am Ende. Dabei war Ginsheim dem Sieg nach einer 2:0-Führung sehr nah, ehe Dersim dank zweier später Treffer noch einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte. Beim SV 07 Geinsheim sieht es dagegen weiter düster aus, bei der SKV Büttelborn macht ein Punkt zumindest Hoffnung.

VfB Ginsheim – Dersim Rüsselsheim 2:2 (0:0). Dass es ein harter Kampf wird, war beiden Mannschaften klar. Nach der Pause hatte Ginsheim mehr vom Spiel und ging durch Maximilian Gross nicht unverdient in Führung (63.), ehe Cem Özer gar den zweiten VfB-Treffer markierte (80.). Die Schlussminuten gehörten aber den Gästen. Mit einem Kraftakt erzielte Spielertrainer Antonio Pascal in der ersten Minute der Nachspielzeit den Anschlusstreffer und drängte weiter nach vorn. Nur mit einem Foul konnte Ginsheim den letzten Angriff von Dersim stoppen und Emir Arik verwandelte den fälligen Strafstoß (90.+8). „Für uns zwei verschenkte Punkte. Wir waren 88 Minuten die bessere Mannschaft. Dann haben wir es in der Nachspielzeit noch hergegeben, darum fühlt es sich wie eine Niederlage an“, ist VfB-Trainer Jonas Schuster enttäuscht. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel im ersten Durchgang. Ob das 0:2 ein Elfmeter war, da sind wir uns nicht sicher, wir denken das Handspiel war außerhalb. Wir freuen uns aber über den Punkt“, so Dersim-Teammanager Cem Ilhan. Tore: 1:0 Gross (63.), 2:0 Özer (80./FE), 2:1 Pascali (90+1.), 2:2 Arik (90+8./FE).

SG Wald-Michelbach – SV 07 Geinsheim 4:1 (2:1). Mehr hatte sich der SV 07 Geinsheim vom Gastspiel in Wald-Michelbach erhofft. Am Ende stand im Abstiegsduell eine schmerzhafte 1:4-Niederlage, weshalb sich der Geinsheimer Abstand am Tabellenende auf den Nicht-Abstiegsplatz wieder etwas vergrößerte. „Die ersten beiden Treffer fielen nach individuellen Fehlern. Da war es dann schwer, dagegen zu verteidigen“, gab der Sportliche Leiter des SV 07, Jan Finger, zu. Durch den berechtigten Elfmeter, den Patrick Finger verwandelte, gelang den Gästen zwar der Anschlusstreffer und entsprechend motiviert kamen sie zurück aus der Pause. Mehrere Male lag der Ausgleich in der Luft, doch ausgerechnet in dieser Phase gelingt den Gastgebern das 3:1. „Gero Lammer ist gegen drei Mann durch ohne richtig angegriffen zu werden, das hat uns dann das Genick gebrochen“, so Finger dazu. Tore: 1:0 Naas (4.), 2:0 Naas (30.), 2:1 Finger (40./FE), 3:1 Lammer (64.), 4:1 Naas (82.).

SKV Büttelborn braucht jeden Punkt

TSV Seckmauern – SKV Büttelborn 2:2 (1:0). Jeder Punkt zählt für die SKV Büttelborn und so war der Jubel groß, als Marvin Austen quasi in letzter Sekunde den verdienten Ausgleich erzielte. Durch Joshua Diehl waren die Gastgeber zweimal in Führung gegangen, während Büttelborn leidenschaftlich gegen die Niederlage ankämpfte. Druckvoll agierte die SKV schon nach dem Seitenwechsel und ein Büttelborner Angriff konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Daniel Heinz verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Auch in der Folgezeit war es ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Ab der 76. Minute lief Büttelborn wieder einem Rückstand hinterher, ehe die SKV dank Marvin Austen sich doch noch mit dem Ausgleichstreffer belohnte. Tore: 1:0 Diehl (8.), 1:1 Heinz (48./FE), 2:1 Diehl (76.), 2:2 Austen (90.).





