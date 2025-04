GL: Dersim Rüsselsheim wittert Morgenluft

Kreis Groß-Gerau. Am Samstagnachmittag gelang Gruppenligist Dersim Rüsselsheim endlich ein Befreiungsschlag. Mit dem 3:1 bei SG Wald-Michelbach rückte der Verein näher ans rettende Ufer. In Büttelborn verletzte sich der Schiedsrichterassistent.

„Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und 90 Minuten lang eine tolle Leistung gezeigt. Wir arbeiten weiter daran, besser zu werden“, sagte der Sportliche Leiter Rachid Dadda anschließend. Zunächst ausgeglichen startete die Partie, die Rüsselsheim immer besser in den Griff bekam. Gute Offensivaktionen zeigte Dersim, machte jedoch in Strafraumnähe immer wieder Fehler und kostete sich so selber ein besseres Ergebnis. Rachid El Ghazouani nahm sich ein Herz und zog mit seinem schwächeren Fuß aus 18 Metern zum verdienten 1:0 ab (41.). Anschließend konnte Dersim gelöster spielen und sich Chancen erarbeiten, da die Gäste mehr für das Spiel tun mussten. Mit einem Doppelschlag von Antonio Pascali (66.) nach Einzelaktion und einem Fernschuss von Ogun Ünal (68.) war die Partie entschieden, Gero Lammer konnte nur noch Ergebniskorrektur betreiben (86.).

Tore: 1:0 El Gahzouani (41.), 2:0 Pascali (66.), 3:0 Ünal (68.), 3:1 Lammer (86.).

SV 07 Geinsheim gelingt nach Rückstand die Wende

Die gastgebende SG Modau führte überraschend nach torloser erster Halbzeit in der 58. Minute mit 2:0, ehe dem SV 07 Geinsheim in der 85. Minute der Anschluss gelang, der in den fünf verbliebenen Minuten sogar die beiden Treffer zum 3:2-Auswärtserfolg erzielte. „Wir waren die bessere Mannschaft, schafften es aber nicht, den Ball über die Linie zu bringen“, bilanziert der Sportliche Leiter Stuart Martinez die Partie. Zwei individuelle Fehler ermöglichten Modau die ersten Torschüsse und zwei Tore. „Mit dem 2:1 kam die Wende und dann waren wir zum Glück voll da. Das erlösende 3:2 war eine tolle Einzelleistung, für die Mannschaft sind das sehr wichtige Punkte.“

Tore: 1:0 Trietsch (49.), 2:0 Trietsch (58.), 2:1 Harth (85.), 2:2 Friebe (88.), 2:3 Friebe (90.).

Schiedsrichterassistent knickt um – kein Ersatz da

Den TSV Auerbach hatte die SKV Büttelborn am Sonntagnachmittag zu Gast am Berkacher Weg und die beiden Mannschaften präsentierten den Zuschauern ein gutes Gruppenligaspiel. Zumindest für eine Halbzeit, denn kurz vor der Pause knickte der Schiedsrichterassistent um und konnte nicht mehr weitermachen, was zum Abbruch beim Spielstand von 1:1 führte.

Bis dahin sahen die Zuschauer allerdings eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Mohammed Abbou brachte die SKV per Foulelfmeter in Führung (8.), um wenig später zur tragischen Figur zu werden. Einen Angriff der Gäste aus Bensheim-Auerbach versuchte Abbou zu vereiteln und foulte dabei seinen Gegenspieler. Glatt Rot gab es dafür vom Unparteiischen trotz Protesten, da der Ball schon so gut wie bei Torwart Stefano Francioso gewesen sei. Aber auch in Unterzahl hatten die Gastgeber Chancen und spielten munter mit. In der 42. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, den Francioso parieren konnte, nur um dann kaum 60 Sekunden später machtlos beim Schuss von Rene Brunner zu sein. Wenige Minuten später verletzte sich der Schiedsrichterassistent. Der Abbruch erfolgte, da sich kein Ersatzmann am Platz befand.

Bis zum Abbruch: Tore: 1:0 Abbou (8./FE), 1:1 Brunner (43.). Rote Karte: Abbou (28.).