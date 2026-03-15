GL: Dersim macht Boden auf Ginsheim gut Der Verfolger siegt 2:1 dank eines späten Elfmeters gegen den SV Geinsheim, während der Primus nur 0:0 spielt von Marc Sch�ler · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Firat Tayboga erzielt per Elfmeter das Tor zum 2:1-Siegtreffer für Dersim Rüsselsheim. Der gute Geinsheimer Keeper Luis Weirauch springt in die falsche Ecke. Foto: Marc Schüler

Kreis Groß-Gerau. Ein Spitzenspiel und ein Kreis-Duell gab es am Sonntag in der Gruppenliga Darmstadt. Dabei trennte sich Tabellenführer VfB Ginsheim gegen den Tabellenvierten FC Fürth 0:0, während Verfolger Dersim Rüsselsheim den SV 07 Geinsheim mit 2:1 besiegte und in der Tabelle zwei Punkte auf Ginsheim gutmachte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 2 1 Abpfiff Dersim Rüsselsheim – SV 07 Geinsheim 2:1 (1:0). - „Wir wissen was uns erwartet“, erklärte der sportliche Leiter des SV 07 Geinsheim Stuart Martinez vor dem Kreis-Duell. Dabei waren die Rüsselsheimer auf eigenem Platz der hohe Favorit gegen das Team aus der Tabellenkeller, auch wenn Geinsheim sich in den vergangenen Monaten stark verbessert zeigte und kontinuierlich auf die Nichtabstiegsplätze zusteuert. Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern, die mehr vom Spiel hatten und häufig in der Geinsheimer Hälfte auftauchten. Doch wollte der Ball lange nicht ins Tor des gut aufgelegten Geinheimer Schussmanns Luis Weirauch. 32 Minuten dauerte es, ehe sich die Rüsselsheimer belohnten durch einen Kopfball von Benjamin Aziz Neffati zum verdienten 1:0.

Nach dem Seitenwechsel drängte Rüsselsheim auf das 2:0 und fast hätte Dwada Njie in der 57. Minute sogar getroffen, doch der Winkel war zu spitz. In der 62. Minute hatte Geinsheim seine erste Torchance der zweiten Hälfte und diese nutzte David Seidel zum überraschenden 1:1. Kräfte setzte der Ausgleich bei Geinsheim frei, die nun selbstbewusst schnell nach vorne spielten und an der Überraschung schnupperten. Der Schock kam aber dann kurz vor Schluss. Eine Unaufmerksamkeit führte zum Elfmeter, den Firat Tayboga zum Dersim-Sieg verwandelte. Fürther Elfmeter wird zurückgenommen

Ein torloses Unentschieden sahen die Zuschauer in Ginsheim, dabei gab es einige Chancen auf beiden Seiten. Ginsheim hatte zunächst mehr vom Spiel, doch spielten die Gäste gut mit. In der 33. Minute hätte Fürth nach einem Konter durch einen Schuss von Jan Gebhardt fast in Führung gehen können, kurz darauf zog wieder einmal Can Cemil Özer ab, scheiterte aber am Schlussmann. Jubel in der 38. Minute bei den Gästen, als es Elfmeter für Fürth hieß, doch das Schiedsrichtergespann beriet sich und nahm den Strafstoß zurück. So blieb es zur Pause beim 0:0. Das gleiche Bild auch nach der Pause. „Wir haben uns zu Hause mehr ausgemalt, aber es war ein gerechtes Unentschieden. Der Ball wollte bei beiden Mannschaften einfach nicht über die Linie, denn Chancen gab es viele“, sagte VfB-Trainer Jonas Schuster. Büttelborn führt zweimal und verliert doch