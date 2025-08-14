GL: Dersim ist vor Riedrode gewarnt

Die Kicker des SV Dersim müssen gegen Riedrode ran. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Kreis Groß-Gerau (arc). Nachdem die ersten Gruppenliga-Derbys gespielt sind, stehen die nächsten Herausforderungen für die vier Teams aus dem Kreis Groß-Gerau an. Dabei versuchen der VfB Ginsheim und Dersim Rüsselsheim auf fremden Plätzen weitere Punkte zu holen, während es für die SKV Büttelborn und den SV 07 Geinsheim darum geht, auf eigenem Platz zu punkten.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00

SV 07 Geinsheim muss gegen Viktoria Griesheim ran Einen sehr harten Brocken hat dabei der SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr) vor der Nase mit Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim. Nachdem der ehemalige Hessenligist am Wochenende gegen den SV Münster seinen ersten Sieg feiern konnte, ist Geinsheim doppelt gewarnt. Nach dem 1:5 in Ginsheim ist das Team von Trainer Kim Ginkel auf Wiedergutmachung aus. Zuletzt trafen beide Teams vor einem Jahr in der Vorbereitung aufeinander, wobei Griesheim mit 4:0 siegte.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00

VfB Ginsheim spürt Rückenwind Der VfB Ginsheim tritt am Sonntag (15 Uhr) bei der TS Ober-Roden an. Der Verbandsliga-Absteiger hat einen schlechten Saisonstart hingelegt, während Aufsteiger Ginsheim noch ohne Punktverlust ist und nach dem 5:1 gegen Geinsheim mit breiter Brust auftreten kann. Zuletzt trafen beide Teams 2022 aufeinander – damals mit besserem Ende für Ober-Roden.

Dersim Rüsselsheim fährt am Sonntag (15 Uhr) zur FSG Riedrode. „Riedrode ist Favorit, sie haben zwei Punkte mehr als wir“, sagt der neue Dersim-Trainer Sascha Amstätter, der sein Debüt auf dem Chefsessel mit einem 2:0-Sieg vielversprechend gestaltete. „Wir sind gewarnt, werden aber alles geben, um auch dort etwas mitzunehmen.“

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV Fürth SV Fürth 15:30