GL: Dersim ist vor Riedrode gewarnt

Kreis Groß-Gerau (arc). Nachdem die ersten Gruppenliga-Derbys gespielt sind, stehen die nächsten Herausforderungen für die vier Teams aus dem Kreis Groß-Gerau an. Dabei versuchen der VfB Ginsheim und Dersim Rüsselsheim auf fremden Plätzen weitere Punkte zu holen, während es für die SKV Büttelborn und den SV 07 Geinsheim darum geht, auf eigenem Platz zu punkten.
Einen sehr harten Brocken hat dabei der SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr) vor der Nase mit Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim. Nachdem der ehemalige Hessenligist am Wochenende gegen den SV Münster seinen ersten Sieg feiern konnte, ist Geinsheim doppelt gewarnt. Nach dem 1:5 in Ginsheim ist das Team von Trainer Kim Ginkel auf Wiedergutmachung aus. Zuletzt trafen beide Teams vor einem Jahr in der Vorbereitung aufeinander, wobei Griesheim mit 4:0 siegte.
Der VfB Ginsheim tritt am Sonntag (15 Uhr) bei der TS Ober-Roden an. Der Verbandsliga-Absteiger hat einen schlechten Saisonstart hingelegt, während Aufsteiger Ginsheim noch ohne Punktverlust ist und nach dem 5:1 gegen Geinsheim mit breiter Brust auftreten kann. Zuletzt trafen beide Teams 2022 aufeinander – damals mit besserem Ende für Ober-Roden.
Dersim Rüsselsheim fährt am Sonntag (15 Uhr) zur FSG Riedrode. „Riedrode ist Favorit, sie haben zwei Punkte mehr als wir“, sagt der neue Dersim-Trainer Sascha Amstätter, der sein Debüt auf dem Chefsessel mit einem 2:0-Sieg vielversprechend gestaltete. „Wir sind gewarnt, werden aber alles geben, um auch dort etwas mitzunehmen.“
Die SKV Büttelborn bekommt es nach der ärgerlichen 0:2-Niederlage in Rüsselsheim am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem SV Fürth zu tun. Der Gast, der vergangene Saison auf Platz vier landete, wird wieder zu den Aufstiegskandidaten gezählt. Vergangene Saison gewannen beide Mannschaften jeweils auf dem eigenen Platz, ein Ergebnis, das dem neuen Trainer der SKV, Uwe Hesse, sicher auch diesmal gefallen würde.