Benjamin Aziz Nefati von Dersim Rüsselsheim darf sich über zwei eigene Treffer sowie über einen am Ende souveränen 4:2-Sieg gegen SV Münster freuen. Foto: André Dziemballa

GL: Dersim dominiert über weite Strecken Zwar ist es keine perfekte Partie für den Rüsselsheimer Gruppenligisten +++ 4:2-Heimsieg gegen Münster schmeckt aber Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim TSV Altheim Seckmauern + 14 weitere

Kreis Groß-Gerau. Mit einem souveränen 8:0-Sieg festigte der VfB Ginsheim seine Position in der Spitzengruppe der Gruppenliga Darmstadt und als erster Verfolger der FSG Riedrode. Im Kellerduell zwischen Alsbach und SKV Büttelborn gelang dem FC der erste Saisonsieg. SV 07 Geinsheim hatte in Bensheim zunächst mehr Spielanteile, doch das Tor wollte einfach nicht fallen. Und Dersim Rüsselsheim feierte zuhause gegen SV Münster einen souveränen 4:2-Sieg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Bis zur Pause führt VfB Ginsheim bereits 5:0

Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SG Wald-Michelbach SG WaMi 8 0 Der VfB machte gegen Wald-Michelbach bereits früh alles klar. In der 6. Minute erzielte Marvin Wiesenäcker das erste Tor, bis zur Pause stand es schon 5:0. „Ein tolles Spiel von uns, aber wir trafen auf einen Gegner, der nur wenig Gegenwehr gezeigt hat“, analysierte VfB-Trainer Jonas Schuster. „Stolz bin ich auch auf unser Defensivverhalten. Wir haben es geschafft, den Gegner weit von unserem Tor wegzuhalten. Ich denke, sie hatten nur eine einzige Torchance.“ Tore: 1:0 Wiesenäcker (6.), 2:0 Yildiz (10.), 3:0 Stein (19.), 4:0 Özer (26.), 5:0 Lutz (33.), 6:0 Wiesenäcker (46.), 7:0 Yildiz (55.), 8:0 Özer (86.).

Büttelborn nach Ausgleich komplett von der Rolle

Büttelborn kam besser ins Spiel. Nach einem Steilpass durch die Mitte stand Ahmad Ramaki frei und lupfte den Ball ins Tor zur verdienten Führung. Und die SKV dominierte die Partie, verpasste aber etwas Zählbares daraus zu machen. Stattdessen gelang Yanis Wanitschek drei Minuten vor der Pause der Ausgleich. Die SKV war anschließend komplett von der Rolle und Wanitschek profitierte, brachte Alsbach in Führung (61.) und traf noch zwei weitere Male, ehe Vebi Ferati in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. „Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe, wir haben alles vermissen lassen, was wir gegen Ginsheim gut gemacht hatten“, so die Analyse von Uli Rein. Tore: 0:1 Ramaki (8.), 1:1 Wanitschek (42), 2:1 Wanitschek (61.), 3:1 Wanitschek (72.), 4:1 Wanitschek(83.), 5:1 Ferati (88.). SV 07 Geinsheim verteidigt nicht konsequent genug

Ein Eigentor brachte Geinsheim verdient in Führung. Unerklärlich aber, was danach geschah. Die Gäste ließen die Bensheimer zurück ins Spiel kommen, die mit einer ihrer ersten Chancen den „vermeidbaren“ Ausgleich erzielten. „Wir hätten konsequenter verteidigen müssen“, sagte der Sportliche Leiter Jan Finger. Und auch das Bensheimer 2:1 war von Geinsheimer Fehlern begünstigt, nicht nur, weil Leon Hahn den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. „Er wollte den Querpass verteidigen, hält den Fuß rein“, so Finger dazu. In der zweiten Hälfte war es eine zerfahrene Partie, gegen Ende war Bensheim besser und erzielte den entscheidenden Treffer (87.). Tore: 0:1 Seyfried (23./ET), 1:1 Albrecht (27.), 2:1 Hahn (30./ET), 3:1 Budimir (87.).