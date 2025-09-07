GL: Der SV Groß-Bieberau hält gut mit

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat Viktoria Griesheim das zweite Spiel in Folge verloren. Gegen den FC Fürth gab es eine 1:3-Heimniederlage. Dagegen kam der TSV Altheim im Duell der Aufsteiger zu einem 7:0-Kantersieg gegen den TSV Seckmauern. Trotz einer ansprechenden Leistung unterlag dagegen der SV Groß-Bieberau bei Tabellenführer VfB Ginsheim mit 2:5..

Riedrode, Wald-Michelbach und nun Fürth. Bei allen Niederlagen war Griesheim die dominierende Mannschaft und erspielte sich Tormöglichkeiten zuhauf. Am Ende ging die Viktoria aber als Verlierer vom Platz, weil der Gegner mit seinen wenigen Chancen konsequenter war. „Es ist eine Duplizität der Ereignisse“, meinte Griesheims Sporlicher Leiter Christian Schmidt. „Da ist Pech aber auch Unvermögen dabei und es fehlt an der letzten Konsequenz vor dem gegnerischen Tor“. So jetzt auch wieder gegen Fürth. Stumpf, Aimene und Köhler mussten ein 3:0 herausschießen. Stattdessen nutzte Adamek (35.) die erste Möglichkeit der Gäste zum Führungstreffer. Auch nach dem Wechsel herrschte Einbahnstraßenfußball in Richtung Fürther Tor. Doch den Ball über die Linie zu befördern, gelang Griesheim nicht. Stattdessen nutzten Adamek (53.) und Gebhardt (61.) per Foulelfmeter ihre weiteren Möglichkeiten zur 3:0-Führung des Aufsteigers. Erst spät markierte Tim Lorenz (81.) den Anschluss für die Gastgeber. Da war es aber zu spät, um noch eine Wende einzuläuten. Griesheim ist bereits am Donnerstag (20 Uhr) bei der SKV Büttelborn erneut gefordert.

Altheim spielte taktisch diszipliniert und zeigte sich gegen eine überforderte Gästemannschaft vor allem im ersten Durchgang torgefährlich. Seckmauerns Spieler bekamen unisono ihre Gegner nicht in den Griff und hatten bei den Zweikämpfen überwiegend das Nachsehen. Das schnelle 1:0 erzielte Brings (5.). Ab dem 2:0 von Brings (26.) hatten die Odenwälder nichts mehr zu bestellen. Yagmur (31.), Brings (35.) und Ribeiro (45.) tüteten den Sieg bereits zur Pause ein. Nach dem Wiederanpfiff blieb Altheim am Drücker. Allerdings wurden in der Folge jede Menge Chancen vergeben. Brings (61.) mit seinem vierten Tor und Hieronymus (70.) machten das Debakel für Seckmauern dann aber perfekt. „Das war eine disziplinierte Leistung meiner Elf. Seckmauern ist mit dem Ergebnis noch gut bedient“, meinte Altheims Trainer Adis Ahmetovic zum Auftritt seiner Mannschaft.

Groß-Bieberau versteckte sich vor dem Tabellenführer nicht und ging durch das Kopfballtor von Faude (21.) nicht unverdient in Führung. Danach zog Ginsheim die Zügel aber an und drehte kurz vor der Halbzeit mit dem Doppelschlag von Lutz (39.) und Ruder (41.) den Spieß um. Nach der Pause gingen die Gäste dann offensiver zu Werke. Der Erfolg stellte sich nach einiger Zeit mit dem Anschlusstor von Aktürk (75.) ein. Aktürk hatte danach den möglichen Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Ginsheims Torwart Christochowitz. Im Gegenzug markierte Özer (82.) das 4:2 für Ginsheim, was bei Groß-Bieberau die Köpfe heruntergehen ließ. Der von Özer (85.) verwandelte Foulelfmeter zum 5:2 war dann der Endstand. „Wir haben gut mitgehalten. Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen“, meinte der Groß-Bieberauer Sprecher Ronald Gerhardt.





